Dodental bootongeluk met migranten loopt op tot 46

Het dodental van een bootongeluk zondag voor de kust van Tunesië is opgelopen van 35 naar 46. Dat meldt het ministerie van Defensie van het Noord-Afrikaanse land aan persbureau Reuters. Het betreft een van de dodelijkste ongelukken met migrantenboten in de Middellandse Zee de afgelopen tijd.

Een boot met ongeveer 180 migranten aan boord zonk voor de kust van Tunesië, nabij de Kerkennah eilanden. De kustwacht redde tot nu toe 67 mensen. Maar doordat nog steeds een behoorlijk aantal mensen wordt vermist, is de kans aanzienlijk dat het dodental nog verder zal oplopen. De reddingsoperatie is nog altijd in volle gang.

Op de boot zaten zowel Tunesiërs als migranten uit andere Afrikaanse landen. Mensensmokkelaars gebruiken Tunesië steeds vaker als vertrekpunt voor een oversteek naar Europa, nu de kustwacht in buurland Libië strenger is gaan controleren. Migranten proberen vanuit Tunesië het Italiaanse eiland Sicilië te bereiken.

Negen migranten verdronken voor Turkse kust

Ook voor de Turkse kust verdronken zondag negen migranten, onder wie zes kinderen, meldt Reuters. Een boot met daarop vijftien mensen zonk voor de kust van de provincie Antalya. De Turkse kustwacht en enkele vissers konden zes opvarenden in veiligheid brengen.

Volgens de website Missing Migrants Project waren er tot begin deze maand al 660 migranten verdronken in de Middellandse Zee, of daar vermist geraakt. Vorig jaar betrof dit 3.139 mensen. In 2016 kwamen zelfs 5.143 migranten om het leven op de Middellandse Zee of raakten daar in ieder geval vermist.