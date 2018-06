Bijna helft van Afghaanse kinderen gaat niet naar school

De verslechterde veiligheidssituatie, de grote armoede en discriminatie van meisjes zorgen ervoor dat bijna de helft van de kinderen in Afghanistan niet naar school gaat. Het gaat om 3,7 miljoen kinderen. Dat is het hoogste aantal sinds 2002, blijkt uit een rapport van de VN-organisatie Unicef.

Van de kinderen die niet naar school gaan, is zestig procent meisje. In sommige provincies zoals Kandahar en Uruzgan loopt dat aandeel op tot 85 procent, schrijft de organisatie. Dit komt vooral door het gebrek aan veiligheid, al spelen het tekort aan vrouwelijke leraren en de beperkte sanitaire voorzieningen ook een rol. Ook wanneer meisjes jong moeten trouwen, blijven ze thuis. “Kinderen die niet naar school gaan, lopen reëel risico gerekruteerd, uitgebuit of uitgehuwelijkt te worden,” schrijft kinderrechtenexpert van de organisatie Majorie Kaandorp in een persbericht.

De kinderen die wel naar school gaan, maken deze meestal af. Ruim 85 procent van de kinderen op de basisschool, maakt de school ook af. “De uitdaging is om de kinderen überhaupt op school te krijgen,” schrijft de organisatie.

Steeds onveiliger

Afghanistan wordt steeds onveiliger. De Talibaan en IS-gelieerde groepen plegen steeds vaker aanslagen waarbij vorig jaar 10.453 mensen om het leven kwamen. Dat is het hoogste aantal sinds er in 2009 werd begonnen met tellen en een toename van 13 procent in vergelijking met 2016. Deze stijging lijkt zich dit jaar door te zetten: in de eerste vier maanden vielen meer doden dan in dezelfde periode vorig jaar.

Nederland is sinds 2002 actief in Afghanistan, met name in de provincie Uruzgan en Kunduz. Tot eind dit jaar doen honderd Nederlandse militairen mee aan de NAVO-missie Resolute Support in de Noord-Afghaanse stad Mazar-i-Sharif.