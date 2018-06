Belgen eisen succes, sfeer raakt verhit

‘Nainggolan olé olé!’ In de 25ste minuut beginnen fanatieke fans in het Koning Boudewijnstadion in Brussel hun idool toe te zingen. Ze zwaaien met de beeltenis van de Belgische voetballer, te herkennen aan zijn opvallende hanenkam. Alleen: Radja Nainggolan staat helemaal niet op het veld. Hij zit zelfs niet op de bank.

Zaterdagavond speelden de Rode Duivels hun eerste WK-test zonder hem, in een oefenwedstrijd tegen Portugal. Nainggolan volgde het duel in een Antwerps café. Hij maakt geen deel uit van de selectie van trainer Roberto Martínez. De interland tegen Europees kampioen Portugal was dé kans om de supporters te overtuigen van die selectie. Dat lukte vooralsnog niet, gezien het povere spel.

De verwachtingen in België zijn hoog gespannen. Na het WK van 2002 ontbraken de Rode Duivels jarenlang op eindtoernooien, tot het WK van 2014. Daar kwamen ze tot de kwartfinales, twee jaar later op het EK in Frankrijk opnieuw. De ploeg staat inmiddels derde op de FIFA wereldranglijst. Met regelmaat valt de term ‘gouden generatie’ – nu moet dus meer haalbaar zijn, denken sommige sportanalisten.

Halve finale

Voor Eric Gerets, die in 1986 met de Rode Duivels het verst ooit kwam, de halve finales op het WK in Mexico, zou alles onder de halve finale in Rusland een „totale mislukking” zijn, zo zei hij eerder in het programma Sportweekend.

Maar nog voor het WK is begonnen, kregen de Rode Duivels te maken met relletjes. Dat begon al in maart met het officiële WK-lied van de Belgen. Rapper Damso zou dat schrijven, maar kwam in opspraak vanwege zijn vrouwonvriendelijke teksten. De voetbalbond kwam terug op zijn keuze. Exit Damso, exit WK-lied.

Aan de vooravond van deze oefenwedstrijd tegen Portugal was België een dag lang in de weer met een ander opstootje: ‘matrasgate’. Tv-zender VRT had matrassen laten zien die op transport gingen naar Rusland. Daarop stonden de namen van 23 Belgische spelers, terwijl de selectie nu nog 28 namen telt. Veel journalisten trokken de conclusie dat Martínez zijn beslissing al had gemaakt, maar dat wordt aan alle kanten ontkend.

Rel om Radja Nainggolan

Het valt allemaal in het niet bij de selectierel rond Nainggolan. Half mei besloot Martínez de populaire middenvelder niet mee te nemen. Volgens de bondscoach vanwege de juiste balans in het team, maar dat gelooft niet iedereen. Nainggolan is dan wel een gewaardeerde speler bij AS Roma, een ideale speler is het niet: hij staat bekend als recalcitrant. Zo stond hij eens te roken op het balkon van het spelershotel en kwam hij te laat opdagen bij een tactische bespreking. Het zou niet zo goed boteren tussen hem en Martínez.

België ontplofte nadat het besluit bekend was gemaakt. Boze supporters riepen op voor het gebouw van de Belgische voetbalbond bijeen te komen om zijn terugkeer te eisen. Zelfs wél geselecteerde Rode Duivels lieten weten ontgoocheld te zijn.

Sponsoren, die zijn selectie als een zekerheidje hadden gezien, hadden Nainggolan al ingezet voor allerlei WK-gadgets. Zo staat hij in een stickerboek van Carrefour, op kroonkurken van Jupiler – voor de gelegenheid omgedoopt tot Belgium – en is zijn hoofd zelfs te bewonderen op het vliegtuig dat de ploeg naar Rusland brengt.

‘Heel België is boos’

Martínez liet zich door alle ophef niet van de wijs brengen, maar zaterdagavond zijn de supporters voorafgaand aan de wedstrijd in het uitverkochte stadion nog niet overtuigd. „Wat Nainggolan heeft gedaan, zegt niets over zijn prestaties”, vinden Tineke, Shana, Laura en Sara, die samen de Duivels zijn komen aanmoedigen. Ook Gilles Bertrand (42) vindt het „niet professioneel van de trainer om Nainggolan om persoonlijke redenen niet mee te nemen”. Hij heeft er een hard hoofd in. „Ik ben boos ja, heel België is boos. Dit was onze beste speler.”

Die woede weten de Rode Duivels zaterdagavond niet te sussen. Niet bij de supporters, niet in de Belgische media. Het eerste kwartier domineert België tegen Portugal, dat sterspeler Cristiano Ronaldo niet meeheeft. Maar de reactie van Martínez op ‘matrasgate’ – dat er „never al dull moment” in het Belgisch voetbal is – wordt al snel pijnlijk tegengesproken. Het team dut in, en het stadion langzaam aan ook. Dat ligt niet alleen aan de afwezigheid van Nainggolan: de balans in het team die Martínez voor ogen had, weten de spelers niet te bereiken.

„We sukkelen in slaap”, klinkt het bij Sporza. „Het vertrouwen van de fans in de Duivels en de bondscoach zal voorlopig geen boost krijgen”, denkt sportanalist Peter Vandenbempt. „Storm boven de hoofden van de Rode Duivels”, schrijft Het Laatste Nieuws.

Tot overmaat van ramp moet de voor de Belgen belangrijke verdediger Vincent Kompany het veld verlaten na een blessure, het WK komt voor hem mogelijk in gevaar.

Van tevoren was opgeroepen massaal maskers met de beeltenis van Nainggolan te dragen. Die zijn zaterdag weinig te zien. Ook aan de oproep om de eerste tien minuten buiten het stadion te blijven wordt geen gehoor gegeven. De vrees dat bij elke slechte prestatie zijn naam zou vallen, wordt echter al snel werkelijkheid. Als in de 25ste minuut boven het spandoek ‘No Radja, no party’ om Nainggolan wordt geroepen, wordt dat nog niet breed overgenomen. In minuut 89, de teller staat nog steeds op nul en zal daarop blijven staan, haakt een groot deel van het stadion wel in.

Klagende fans

„Wij komen tot in de finale”, zeiden de vier vriendinnen die samen naar de wedstrijd kwamen van tevoren in koor. Na de wedstrijd zijn de geluiden in het stadion minder positief. „Dit was heel slecht”, vindt Jonathan Cirault (29), die voorafgaand aan de wedstrijd nog wel hoop had. „Als dit zo doorgaat, komen we niet ver.”

Komende woensdag spelen de Rode Duivels tegen Egypte, op 11 juni volgt nog een oefenwedstrijd tegen Costa Rica. Op 18 juni begint het dan echt, op het WK in Rusland, tegen Panama. Dan zal moeten blijken of de eenheid op het veld én bij de Belgische supporters er nog komt, zoals de Duivels-slogan #REDTOGETHER belooft.