Wanneer wordt Apple te groot?

Het aftellen is begonnen. De beurswaarde van Apple, nu 930 miljard, staat op het punt de grens van een trillion dollar te doorbreken. Een biljoen dollar, een één met 12 nullen, dat heeft nog geen bedrijf voor elkaar gekregen. Het is het bruto binnenlands product van een land, maatje Turkije of Indonesië. Dichter bij huis: het Nederlandse bbp is dit jaar geraamd op 764 miljard euro.

Het zag er niet naar uit dat Tim Cook de Man van Eén Biljoen zou worden. Toen hij in 2011 topman van Apple werd, was de angst dat hij niet zulke revolutionaire ideeën had als zijn illustere voorganger, Steve Jobs.

Het is juist goed dat Cook geen grote vernieuwer is. Apple-gebruikers zitten helemaal niet te wachten op verrassingen. Juist de extreme voorspelbaarheid van de iPhone zorgt ervoor dat deze kip met aanraakscherm gouden eieren blijft leggen.

Het gros van de iPhone-gebruikers wil in Apple-land blijven wonen en zoekt een apparaat dat ongeveer hetzelfde werkt als het vorige. Ze kopen daarom nóg duurdere iPhones en stoppen twee halve wattenstaafjes à 179 euro in hun oren: AirPods, Apples jongste gadgethit.

Met ruim een miljard iOS-apparaten in omloop beginnen de diensten die Apple aanbiedt serieus geld op te leveren. De App Store is een goudmijn, abonnementen voor iCloud of Apple Music (Spotify-concurrent met 50 miljoen gebruikers) zorgen voor de rest. Aan een videodienst à la Netflix wordt gewerkt.

Om de hoera-stemming onder beleggers te drukken: Apples diensten zijn nog niet af. iCloud is duur, Apple Maps rammelt, het tv-aanbod is schraal en vergeleken met de concurrentie lijkt digitale assistent Siri de basisschool niet te hebben afgemaakt. Het zal vast beter worden als Apple zijn jaarlijkse feestje voor ontwikkelaars viert – dat begint maandag.

Apple heeft wel volledige controle over een miljard apparaten en kan eigen producten, hoe pril ook, een prominente plek geven op elke iPhone of iPad. Concurrenten betalen om het iPhone-publiek te bereiken: 30 procent per aankoop en 15 procent per abonnement. Deze App Store-belasting is, in tegenstelling tot de Europese belasting, niet te ontwijken en leverde Apple 11,4 miljard dollar op in het afgelopen jaar.

Ik kan me voorstellen dat iemand in Brussel zich achter de oren krabt. Google en Microsoft werden bestraft omdat ze hun eigen diensten voortrokken, Apple niet. Hoe raar het ook klinkt van een bedrijf dat vrijwel alle smartphonewinsten opzuigt: Apple is niet dominant genoeg. Het heeft een marktaandeel in smartphones van 15 procent. Als het je niet zint, kies je voor Android.

Voor ontwikkelaars is het lastiger. Apps op een gemiddelde iPhone leveren vier keer meer op dan op een Android-telefoon, omdat premiumgebruikers vaker voor een iPhone gaan.

Hoe groot kan Apple worden zonder de toorn van de toezichthouders over zich af te roepen? Apple struikelde al eens over machtsmisbruik bij de verkoop van e-books. Als het bedrijf zich blijft verbreden met extra diensten groeit de kans op nieuwe aanvaringen.

Ik zie het beeld voor me van een veelvraat die uiteindelijk niet meer door zijn eigen deur past en door het raam naar buiten getakeld moet worden. Dat is misschien moeilijk voor te stellen als de slanke Tim Cook maandag het podium op stapt. Maar bedenk: daar staat het bbp van Indonesië. De Man van Eén Biljoen.