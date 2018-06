Veedieven vallen Nigeriaans dorp aan: 15 doden

Bij een aanval van veedieven op een dorp in het noordwesten van Nigeria zijn vrijdag vijftien doden gevallen. Dat meldt persbureau AP zaterdag. Het geweld vond plaats in een regio waar bandieten de laatste tijd nog veel meer dodelijke slachtoffers hebben gemaakt.

Volgens de politie was er sprake van een wraakactie van de veedieven. Eerder op de dag was een burgerwacht erin geslaagd de criminelen te stoppen toen die een overval pleegden op het dorp Zakuna, in de deelstaat Zamfara. Volgens het Nigeriaanse persbureau NAN gingen de rovers even later opnieuw in de aanval. Politieagenten die poolshoogte kwamen nemen, troffen vijftien lichamen aan. De meeste waren van leden van de burgerwacht.

Eerdere bloedbaden

Vorige week vrijdag richtten veedieven ook al een bloedbad aan in Zamfara. Verschillende dorpen werden toen onder de voet gelopen. In totaal verloren toen 26 mensen het leven. Begin mei was het dodental bij een aanval op een plaatsje in een naburige deelstaat nog hoger. Bandieten staken huizen in brand, plunderden en schoten circa vijftig dorpsbewoners dood.

Veedieven zijn niet de enige bedreiging voor Nigeria, dat de meeste inwoners heeft van alle Afrikaanse landen. In het noordoosten van het land vecht de regering tegen terreurbeweging Boko Haram. Die pleegt geregeld aanslagen, en kreeg internationaal vooral aandacht door de ontvoering van zo’n 250 schoolmeisjes in 2014.