Nieuwe leider Catalonië wil in gesprek met Spaanse regering

De nieuwe leider van de Catalaanse regering, Quim Torra, heeft zaterdag gezegd dat ook hij onafhankelijkheid voor Catalonië zal nastreven. Maar hij zei eveneens dat hij in gesprek wil met de nieuwe Spaanse premier Pedro Sánchez. Daarmee moet een eind komen aan het conflict tussen de regeringen in Barcelona en Madrid.

Torra zei dit direct na de beëdiging van zijn nieuwe deelregering van Catalonië. Daarmee eindigde de tijdelijke controle over de regio door de Spaanse nationale overheid na de mislukte onafhankelijkheidscampagne in oktober vorig jaar onder Torra’s voorganger, Carles Puigdemont. Torra zei zaterdag:

“Pedro Sánchez, laten we praten, laten we beide wat risico nemen, jij en ik, laat ons om de tafel gaan zitten en praten, van regering tot regering.”

Sánchez heeft eerder al gezegd dat hij ook een voorstander is van besprekingen over de toekomst van Catalonië. Maar hij benadrukte dat hij wel tegen elk referendum over onafhankelijkheid is.

Twee nieuwe leiders op één dag

De linkse Sánchez van de socialistische partij PSOE werd eerder zaterdag ingezworen als nieuwe premier van Spanje. Tegen zijn voorganger Mariano Rajoy werd vrijdag een motie van wantrouwen aangenomen vanwege een corruptieschandaal, de Gürtel-affaire, die zijn conservatieve partij PP hard heeft geraakt. De voorbije maanden gaf de PSOE nog gedoogsteun aan de PP. Maar met de verkiezing van Sánchez als nieuwe partijleider kwam daaraan een einde. Sánchez had vooraf al laten weten niet met zijn politieke aartsrivaal te willen samenwerken.

Torra werd door Puigdemont eerder al naar voren geschoven als leider van Catalonië, zolang hij zelf nog op de vlucht is. Puidgemont verblijft momenteel in Duitsland. Hij vreest in Spanje vervolgd te worden. Het 135-koppige Catalaanse parlement was bij de stemming over Torra’s kandidatuur half mei nog zeer verdeeld. Torra behaalde in de eerste ronde geen meerderheid. In de tweede ronde kreeg hij steun van 66 parlementariërs, terwijl 65 leden tegen stemden en vier volksvertegenwoordigers van de linkse CUP-partij zich onthielden van stemming.