‘Meer programma’s NPO achter betaalmuur’

Kijkers zullen vanaf volgend jaar extra geld moeten betalen om veel programma’s van de publieke omroep online terug te kijken. Doordat de overheid het dreigende gat van zo’n 60 miljoen euro aan dalende advertentie-inkomsten niet lijkt te willen opvullen, ziet de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) zich genoodzaakt steviger in te zetten op haar betaaldienst NPO Start Plus. Dat blijkt uit het Jaarplan Video 2019, dat in handen is van De Telegraaf.

De streamingdienst NPO Start wordt de komende tijd vernieuwd om tegenwicht te bieden aan diensten als Netflix. De publieke omroep ondervindt veel concurrentie van dit soort online mediakanalen, omdat die niet alleen kijkers weglokken maar in toenemende mate ook veel programma’s wegkopen. In de vernieuwingsplannen in handen van De Telegraaf staat dat veel programma’s die nu nog gewoon te zien zijn op NPO Start - vooral documentaires en dramaseries - straks zullen verdwijnen achter een betaalmuur.

Een woordvoerder van de NPO ontkent in een reactie de plannen niet, maar zegt dat “de plannen nog in ontwikkeling zijn” en dat er dus nog verschillende scenario’s mogelijk zijn. “Niks ligt nog vast.”

NPO Start is van levensbelang voor de publieke omroep

NPO Start kwam vorig jaar in de plaats van NPO Gemist. Op NPO Start kunnen nu nog gratis de programma’s van NPO 1, 2 en 3 worden teruggekeken, tot minimaal zeven dagen na de uitzending. De betaalde variant NPO Start Plus kost 2,95 euro per maand. Daarvoor krijgt de betaler drie dingen terug: geen reclame, betere beeldkwaliteit en minimaal een jaar de tijd om terug te kijken.

NPO Start is van levensbelang voor de publieke omroep, schreef NRC-redacteur Peter Olsthoorn in februari van dit jaar:

“De kijker wil programma’s immers zien waar en wanneer het hem of haar uitkomt. Bovendien verwacht die kijker dezelfde vlekkeloos werkende techniek én een even rijk aanbod als van Netflix, YouTube, Amazon, Facebook, Disney en ook Ziggo. Het maakt de concurrentie met die grote Amerikaanse bedrijven moordend.”

Geld verdienen aan bingewatchen

Door de maatregel gaat de kijker nu voor veel programma’s op de publieke omroep online feitelijk dubbel betalen: in eerste plaats via de Belastingdienst en ten tweede via het benodigde abonnement op NPO Start Plus.

Wel zouden volgens de nieuwe plannen hele series online betaald in één keer bekeken kunnen worden, nog voordat alle afleveringen op tv zijn geweest. Daarmee zou de publieke omroep geld willen verdienen aan het zogenaamde bingewatchen van zulke series.