Man doodgeschoten in Rotterdamse winkel

Bij een schietpartij in een Rotterdamse winkel is zaterdagmiddag een man om het leven gekomen. Dat meldt de politie op Twitter. Agenten hebben een verdachte aangehouden.

Wat er precies is gebeurd, kon een woordvoerder van de politie zaterdagavond nog niet zeggen. Op Twitter schrijft de politie alleen dat de aanleiding van het dodelijke incident een ruzie op straat zou zijn. Het is ook nog onbekend of het slachtoffer en de verdachte elkaar kenden, of banden hadden met het criminele circuit.

De schietpartij vond plaats in de wijk Hillesluis, in Rotterdam-Zuid. Volgens TV Rijnmond vielen de fatale schoten in een slijterij. De traumahelikopter rukte uit om hulp te verlenen aan het slachtoffer. De politie houdt er rekening mee dat er nog meer verdachten zullen worden aangehouden.

Volgens de politie is er geen verband tussen het incident en een andere schietpartij, die vrijwel tegelijk plaatsvond in Capelle aan den IJssel. Een vrouw werd daar op het parkeerterrein van een sportvereniging in haar arm geschoten. Zij overleefde de aanval.