Krakende illegalen wijzen opvang gemeente Amsterdam af

We Are Here, een actiegroep van ongedocumenteerde asielzoekers in Amsterdam, wil geen gebruik maken van opvanggelegenheid die de gemeente voor hen gaat opzetten. Dat zegt een woordvoerder van de groep tegen AT5. De circa zestig leden van We Are Here zwerven sinds een paar jaar door de stad en wonen in gekraakte panden.

De nieuwe Amsterdamse coalitie van GroenLinks, D66, PvdA en SP wil een einde maken aan de zwerftocht van de We Are Here-leden. De oplossing: een 24-uursopvang creëren met plek voor vijfhonderd uitgeprocedeerde asielzoekers. De gemeente biedt hen zorg en hulp met vinden van werk, maar na anderhalf jaar moeten ze alsnog terug naar hun land van herkomst.

Dat de opvang eindig is en uitmondt in uitzetting, is voor We Are Here reden het plan af te wijzen. Woordvoerder Khalid Jone van de groep vergelijkt het idee van de gemeente met een eerdere oplossing die hen werd aangeboden. De asielzoekers mochten toen in een voormalige gevangenis verblijven, de zogenoemde Vluchthaven, maar dat weigerden ze. “Na zes maanden moest iedereen terug de straat op en sommigen naar het detentiecentrum. Wij willen die situatie niet herhalen”, aldus Jone tegen AT5.

Tentenkamp

We Are Here bestaat uit vooral Afrikaanse migranten die geen kans meer maken op een verblijfsvergunning in Nederland. Ze bezitten geen persoonsbewijzen en moeten het land verlaten. Sinds 2012 zwerft de groep door Amsterdam. Eerst in een tentenkamp in Osdorp, later in een reeks kraakpanden. Tijdens hun zwerftocht voeren ze actie om aandacht te vragen voor hun situatie.

Lees ook dit achtergrondstuk over We Are Here: Actiegroep tegen wil en dank

Met Pasen kraakte We Are Here zo’n twintig leegstaande sloopwoningen in de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer. Woningcorporatie Ymere, de eigenaar van de gebouwen, vroeg justitie om een ontruiming. Dat verzoek werd geweigerd, waarna de voorzieningenrechter zich over de zaak boog. Die bepaalde in april dat We Are Here na 1 juni de panden moest verlaten. Nu het zover is, weten de leden volgens Jone nog niet wat hun volgende stap is. “We hebben geen plan.”