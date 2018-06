‘Dopingzaak Froome niet vóór de Tour afgehandeld’

De internationale wielerunie (UCI) kan nog geen oordeel vellen in de slepende dopingaffaire rond de Britse wielrenner Chris Froome. In een interview met de Franse krant Le Parisien zegt voorzitter David Lappartient zaterdag dat de organisatie zich door een onderzoeksdossier moet worstelen en dat dat “niet voor of tijdens de Tour de France” zal lukken.

Het dossier, zo’n 1500 pagina’s dik, is ingediend door Froome als bewijslast. Hij moet verklaren hoe het komt dat tijdens de Ronde van Spanje van vorig jaar bij hem een hoge waarde salbutamol werd gemeten, een astmamedicijn waarvoor een drempelwaarde is vastgesteld. In de plas die hij bij een dopingcontrole produceerde, zat te veel van het middel.

De vraag is nu of Froome ook daadwerkelijk te veel salbutamol gebruikte. Volgens Lappartient heeft Froome het recht zich te verdedigen. “Als je een onderzoeksrapport krijgt, dan moet je dat analyseren.”

Fietsen terwijl beslissing uitblijft

Zolang de UCI geen beslissing heeft genomen over de vraag of Froome geschorst moet worden, kan de Team Sky-wielrenner blijven meedoen aan wedstrijden en de grote ronden. Hij won de Vuelta waarin de bewuste dopingcontrole werd gedaan en behaalde vorige maand de eindzege in de Giro d’Italië. Ook wil Froome meedoen aan de Tour de France, de rondewedstrijd die op 7 juli van start gaat. Hij won de Ronde van Frankrijk al vier keer.

Froome’s stunt in de Giro d’Italia, een lange solo in de negentiende etappe, is blijvend voer voor discussie bij de sporters en liefhebbers

Zijn deelname aan de koers zorgt voor onrust in het peloton. Daarover zegt de UCU-voorzitter Lappartient: