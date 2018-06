Denk roept achterban Nida op tot een fusie

Denk roept de achterban van de lokale islamitisch geïnspireerde partij Nida op om de leiding te bewegen tot een fusie in Rotterdam. In een open brief op haar partijwebsite vraagt Denk „de leden en sympathisanten” van Nida om „hun bestuur en hun top van de partij duidelijk te maken” dat fuseren leidt tot een krachtenbundeling.

De brief is opmerkelijk omdat deze zich niet richt tot de leiding van Nida, maar expliciet tot de achterban van de partij. „Nida is een democratische ledenpartij die luistert naar haar leden”, schrijft Denk.

De brief is ondertekend door partijleider Tunahan Kuzu en de twee overige landelijke Kamerleden Selçuk Öztürk en Farid Azarkan. Denk was de grootste winnaar bij de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam in maart en won als nieuwkomer vier zetels. Kuzu haalde veel voorkeursstemmen en zit tijdelijk ook in de Rotterdamse raad. Concurrent Nida behield bij de verkiezingen haar twee zetels.

Ruzie

Eerdere fusiebesprekingen tussen Denk en Nida zijn mislukt en eind vorig jaar geëindigd in ruzie. Fractievoorzitter Nourdin el Ouali van Nida zou de nummer twee van Nida, Aydin Peksert, toen een „dubbelspion” voor Denk hebben genoemd. Pekesert werd begin dit jaar geroyeerd als lid en werkt nu bij de fractie van Denk in Rotterdam.

De oproep van Denk komt op het moment dat de coalitiebesprekingen in Rotterdam nog steeds in een impasse verkeren. Zowel de verkiezingsuitslag als de onderlinge verschillen en verhoudingen maken het vormen van een meerderheidscoalitie niet gemakkelijk. De grootste partij Leefbaar Rotterdam heeft elf zetels in de gemeenteraad, daarna volgen GroenLinks, VVD, D66 en PvdA met ieder vijf zetels.

Weinig animo

In eerdere gespreksronden voor de formatie was er weinig animo bij andere partijen om met Denk samen te gaan werken. In de open brief roept Denk de achterban van Nida op „een vuist te maken tegen onrecht waar geen enkele politieke partij in Rotterdam meer omheen kan”. Met Nida zou Denk zes zetels hebben en na Leefbaar de grootste partij in de gemeenteraad worden.

Samenwerken met Nida binnen een coalitie ligt ook gevoelig voor andere partijen, sinds het klappen van het Links Verbond in maart. Het voormalige Links Verbond van Nida met GroenLinks, Pvda en SP wilde na de verkiezingen samen een stadsbestuur vormen. Maar de politieke samenwerking liep stuk na kritiek op een oude tweet waarin Nida de staat Israël met IS vergeleek.

Links Verbond

In de open brief betreurt Denk het dat „de top van Nida” wel het Links Verbond is aangegaan. Denk schrijft dat het „gedoemd was te mislukken, omdat vooral de gevestigde politieke partijen op de linkerflank de opkomst van partijen als Nida en Denk zien als concurrentie”.

Nida-leider El Ouali, die niet bereikbaar was voor commentaar, heeft een fusie in eerdere interviews altijd afgewezen. In het AD Rotterdams Dagblad noemde hij Denk ooit „agressiever in hun toonzetting, wat minder warm, wat minder gericht op eenheid en diversiteit.” Denk heeft veel aanhang onder Nederlands-Turkse kiezers in Rotterdam en Nida is populair in de Nederlands-Marokkaanse gemeenschap.