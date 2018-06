CDA-leden kritisch op afschaffen dividendbelasting

CDA-voorman Sybrand Buma heeft op het congres van zijn partij uitgehaald naar Thierry Baudet, die „voortdurend flirt met Moskou”. Na de conclusie van het internationale onderzoeksteam dat de MH17 is neergehaald door een Russische BUK-raket, wilde Forum voor Democratie aanvankelijk als enige Nederlandse politieke partij de rol van Rusland niet erkennen.

Buma noemde dat een „affront” voor de nabestaanden én het onderzoeksteam. Hij stelde dat Baudet „met zijn verdachtmakingen en complottheorieën” het wantrouwen in de Nederlandse politiek voedt. Voor de CDA-leider was dit „het zoveelste bewijs” voor de „dubieuze loyaliteit” van Baudet.

Tijdens zijn speech voor het voorjaarscongres in Den Bosch ging Buma eveneens in op de omstreden afschaffing van de dividendbelasting door het kabinet. Later op de middag werd een resolutie van de CDA-afdelingen uit Overijssel, Friesland en Noord- en Zuid-Holland aangenomen waarin staat dat door het afschaffen van de dividendbelasting „het gevoel is ontstaan dat het belang van MKB is ondergesneeuwd”. De afdelingen willen de positie van het midden- en kleinbedrijf als ‘banenmotor’ versterken, onder meer door lastenverlichting.

Buma zei de vragen over de dividendbelasting „heel goed” te begrijpen, aangezien die in „geen van de verkiezingsprogramma’s” stond. Volgens hem bleek de urgentie van dit onderwerp pas tijdens de formatie, toen het Brits-Nederlandse zeep- en voedingsmiddelenbedrijf Unilever met een vijandig bod van een concurrent te maken kreeg en AkzoNobel onder vuur lag. Dankzij het afschaffen van de dividendtaks kon het kabinet bedrijven beter beschermen tegen overnames, aldus Buma, en zodoende banen redden. „Het was een verantwoordelijkheid die ik tijdens de onderhandelingen nam en ik zou hem vandaag weer nemen.” De CDA-leider liet weten liever te kiezen voor een „preventieve maatregel” om bedrijven in Nederland te kunnen houden, „dan dat ik met een rood hesje aan de poort sta te demonstreren als het te laat is – en het bedrijf vertrekt”.