Bertens uitgeschakeld in derde ronde Roland Garros

Kiki Bertens is uitgeschakeld op het tennistoernooi Roland Garros. In de derde ronde verloor de Nederlandse zaterdag in twee sets van Angelique Kerber, de voormalige nummer één van de wereld: 7-6 (4) 7-6 (4).

Daarmee zit er voor Bertens geen herhaling meer in van haar prestatie in 2016, toen ze de halve finale haalde van het grandslamtoernooi in Parijs. Eerder deze week won ze nog eenvoudig van de Wit-Russische speelsters Arina Sabalenka (eerste ronde) en Aljaksandra Sasnovitsj (tweede ronde).

Nadat Bertens de eerste set nipt in de tiebreak had verloren, leek Kerber de partij snel te gaan afmaken. De Duitse kwam op 3-1 voor. Daarna sloeg Bertens alsnog terug: ze kwam zelfs op een 4-5-voorsprong, maar kreeg vervolgens een break tegen. Ook de tweede set liep uit op een tiebreak, waarin Kerber opnieuw de betere was.

Lees ook: Kiki Bertens ligt nu weliswaar uit het toernooi, ze is nog altijd één van de beste gravelspeelsters ter wereld. Wat maakt haar zo goed?

Bertens hoorde op Roland Garros tot de outsiders. Vorige maand maakte ze nog een bijzonder sterke indruk op het hoog aangeschreven toernooi van Madrid. Dat wordt net als Roland Garros op gravel gespeeld. Bertens haalde de finale, door onder meer de mondiale nummer twee Caroline Wozniacki uit te schakelen. De eindstrijd verloor ze nipt van Petra Kvitová.

Serena Williams bereikte zaterdag wel de vierde ronde. Ze versloeg de als elfde geplaatste Julia Görges met 6-3 6-4. Williams speelt op Roland Garros haar eerste grand slam sinds ze in september vorig jaar van haar eerste kind beviel. Het vorige grandslamtoernooi waaraan ze meedeed, de Australian Open van vorig jaar, won ze.