Zware commissie strafjuristen onderzoekt vertrouwenscrisis OM

Een zware commissie van strafjuristen met als voorzitter voormalig procureur-generaal van de Hoge Raad Jan Watse Fokkens gaat het onderzoek leiden naar de vertrouwenscrisis in de top van het Openbaar Ministerie. De jarenlange verzwegen intieme relatie tussen hoofdofficier van justitie Marc van Nimwegen en de door hem benoemde hoofdofficier van justitie van het functioneel parket, kwam door een publicatie van NRC in mei aan het licht.

Vorige week besloot het college van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie (OM) al om een extern onderzoek in te stellen naar de verhouding. Daaruit moet blijken waarom toenmalig procureur-generaal Van Nimwegen in 2014 plotseling werd overgeplaatst. Hij werd vervolgens benoemd tot hoofdofficier van justitie in Rotterdam. Ook besloot het college om Van Nimwegen per direct met ‘buitengewoon verlof’ te sturen. Binnen de top van het OM is Van Nimwegen een van de belangrijkste mensen.

Klokkenluiders

De relatie tussen Van Nimwegen en hoofdofficier van justitie van het functioneel parket Marianne Bloos zou jarenlang zijn verzwegen. Onder meer de voormalig OM-baas Herman Bolhaar zou ervan op de hoogte zijn geweest, menen klokkenluiders. De onderzoekscommissie bekijkt hoe er destijds is omgegaan met hun meldingen. Ook onderzoekt de commissie of de intieme relatie voor de overplaatsing van Van Nimwegen in 2014 plaatshad.