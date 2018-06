Zo verrees het machtigste instituut van Europa

Groter: Van pioniersclubje tot euroredder

Op een zonnige lentedag rennen twee vrouwen in sportkleding langs de koffiebar op de begane grond van het ECB-gebouw. Vlak voor de lunch gaan ze even hardlopen in de tuin van hun werkgever. Het grote terrein van de ECB, in het steeds hipper wordende oosten van Frankfurt, hoorde vroeger bij de centrale markthal van de stad. Uit die markthal, een markant gebouw uit de jaren twintig, verrijst het enorme ECB-gebouw van glas en staal. Het doet duizelen, met zijn schuine lijnen en zijn razendsnelle liften. In die liften hoor je smalltalk in het Engels met accenten uit heel Europa. Je ziet er mensen in strak zakelijk tenue, maar ook veel informeel geklede medewerkers.

De eerste en de tweede ECB-president, Wim Duisenberg en Jean-Claude Trichet in 2003. Foto EPA

Het complex is nog te krap voor de ruim 3.300 mensen die in totaal bij de ECB werken. Om rond de duizend mensen die sinds 2014 toezicht houden op de banken kwijt te kunnen, huurt de bank ook nog zijn oude toren in het centrum van Frankfurt, plus nog een gebouw.

Hoe anders dat was in de beginjaren, weet Lex Hoogduin. Hij was adviseur van Duisenberg, de eerste ECB-president en oud-chef van De Nederlandsche Bank. Hoogduin, nu onder meer bestuurslid bij de London Stock Exchange en hoogleraar in Groningen, ging in 1997 met Duisenberg mee naar Frankfurt. Daar zat al het Europees Monetair Instituut (EMI), een organisatie die kwartier moest maken voor de ECB. „Bij het EMI zaten we met zo’n driehonderd mensen. Iedereen kende iedereen”, zegt Hoogduin. „Mensen kwamen van nationale centrale banken en hadden allemaal hun eigen cultuur meegenomen. Toch was het een hechte gemeenschap. Er was heel veel energie en niemand ging om vijf uur naar huis.” Wat deze gideonsbende bond, was de „gemeenschappelijke wil” om die ECB te laten slagen, zegt Hoogduin. De buitenwereld – politici, beleggers en ook nationale centrale banken – bezag het plan voor één Europese centrale bank met argwaan. „Iedereen wilde laten zien: we gaan die klus klaren.”

Geloofwaardig

Ook Otmar Issing, de eerste hoofdeconoom van de ECB, herinnert zich de prille begindagen nog goed. „Er restten ons nog maar een paar maanden voor de start van de euro. Dat zorgde voor een enorme druk, maar ook voor een heel bijzondere werksfeer”, aldus de Duitser, nu gepensioneerd. Issing wilde de bank meteen geloofwaardigheid geven door elke maand een economisch rapport uit te brengen. Dat betekende: twee weekenden per maand doorwerken.

De ECB had een onafhankelijke positie gekregen van de politiek, een voorwaarde voor Duitsland om de stap naar de euro te wagen. Het kleine clubje moest alles zelf doen, van het ontwikkelen van economische ramingen voor de eurozone (een gebied dat tot dusver niet bestond) tot het opzetten van een eigen pensioenstelsel en het kiezen van een werktaal. Dat werd, anders dan bij de Brusselse instellingen, alleen het Engels. „Duisenberg wilde een slanke organisatie bouwen, met zo’n 550 à 600 mensen. Hij had op een dag blokjes geknipt uit een kartonnen doos, elk voor één toekomstige afdeling. Daar zat hij dan mee te schuiven”, aldus Hoogduin.

Al snel bleek dat daarvoor meer mensen nodig waren dan Duisenberg had beoogd. Aan het eind van zijn presidentschap, in 2003, stond de teller op het dubbele. Niet onlogisch, misschien, voor de centrale bank van het eurogebied. Nog steeds is de ECB met zijn 3.300 medewerkers relatief slank. De Nederlandsche Bank is twee keer zo klein, maar de Duitse Bundesbank, even verderop in Frankfurt, drie keer zo groot.

Crisismodus

Amper de groeistuipen te boven, begon de organisatie na een jaar of tien te kraken. Inmiddels had de Fransman Jean-Claude Trichet het in 2003 overgenomen van Duisenberg. Van gemeenschapsgevoel leek even geen sprake meer toen in 2009 een conflict uitbrak tussen personeel en directie over versobering van de riante pensioenregeling uit de begintijd. En, toen de kredietcrisis en daarna de eurocrisis uitbraken, begon een enorme werkdruk de ECB parten te spelen.

De centrale bank is eigenlijk al sinds 2007 in crisismodus. In de zomer van dat jaar pompte de ECB 95 miljard euro in de geldmarkt om het betalingsverkeer gaande te houden. „Banken durfden elkaar niets meer uit te lenen en dat was levensgevaarlijk”, herinnert Gerard Korteweg zich, een Nederlander die op de economische afdeling van de ECB werkte, deze tijd. „Dat betekende een lawine aan werk, die bovendien maar aanhield.” Steun voor banken werd gevolgd door programma’s voor landen, zoals Griekenland en Ierland. In 2010 kocht de ECB voor het eerst staatsleningen van crisislanden. Op de crisis volgde ultralage inflatie – reden voor de ECB om sinds 2015 staatsleningen te kopen van álle eurolanden. En uit het niets moest in 2014 het toezicht op de belangrijkste Europese banken uit de grond worden gestampt.

Stress, vele overuren: het eiste zijn tol, zo bleek uit een personeelsonderzoek dat de ECB in 2015 uitvoerde onder druk van vakbond en ondernemingsraad. Sinds kort mogen ECB’ers overuren compenseren. Enquêtes laten overigens ook zien dat de ECB-staf blij is om voor de bank te werken. De goede salarissen – vergelijkbaar met die in Brussel – spelen daarbij zeker een rol. Maar iets van het Europese idealisme van de begindagen lijkt er ook nog te zijn. Een grote meerderheid zegt „trots” te zijn op zijn werkgever.