Zes grote roofdieren ontsnapt uit dierentuin Lünebach

In een dierentuin in Lünebach in het westen van Duitsland zijn vrijdag twee tijgers, twee leeuwen, een jaguar en een beer ontsnapt. Door hevige regenval tijdens onweer zou het park zijn ondergelopen en het hek zijn beschadigd. De dieren zijn inmiddels weer gevangen, dat zegt de politie van de regio Prüml.

De beer werd doodgeschoten, nadat die in een boom was geklommen. Ook de politie van regio Eifel liet vrijdagmiddag weten dat de grote katachtigen terug zijn in hun kooi, maar kon hierover geen nadere details geven. Later op de dag is er een persconferentie.

Eifel-Zoo dierentuin

De dertig hectare grote dierentuin Eifel-Zoo huisvest zo’n zestig diersoorten op een gebied van dertig hectare. Lünebach ligt ongeveer 120 kilometer ten zuidoosten van Maastricht. De dierentuin was volgens het persbureau niet bereikbaar voor commentaar.

Inwoners van de grensregio met België en Luxemburg werd aangeraden binnen te blijven, ramen en deuren gesloten te houden, en de politie te bellen als ze een van de dieren zagen.