VS stemmen resolutie VN-Veiligheidsraad over Israëlisch geweld weg

De Verenigde Staten hebben vrijdag een resolutie bij de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties over het recente Israëlisch geweld tegen de Palestijnen afgewezen. Volgens de VS is de resolutie “zeer eenzijdig” en wordt er geen rekening gehouden met de rol van Hamas in de rellen langs de grens tussen Israël en Gaza. Dat meldt Reuters.

“Terreurgroep Hamas draagt grotendeels schuld aan de erbarmelijke omstandigheden waaronder de Palestijnen in Gaza leven”, zei VS-ambassadeur Nikki Haley. De motie was ingediend door Koeweit en ging over het afwijzen van “excessief en buitenproportioneel geweld” door het Israëlische leger. Volgens de VS had de rol van Hamas ook benoemd moeten worden.

Bij demonstraties in de Gazastrook zijn sinds maart zeker 116 Palestijnen om het leven gekomen. Dat gebeurde bij meerdere protestmarsen aan de Israëlische grens waarbij tienduizenden Palestijnen betrokken waren. Duizenden mensen raakten gewond. Al eerder werd op verzoek van Koeweit een informeel VN-overleg belegd over de situatie in Gaza. De VN zijn verdeeld over hoe te reageren op het recente geweld.

Vetorecht

Van de vijftien staten die zitting nemen in de VN-Veiligheidsraad, stemden er vrijdag tien voor de resolutie. Onder meer Frankrijk was voor en nog eens vier VN-leden onthielden zich van stemmen, waaronder het Verenigd Koninkrijk. Omdat de VS echter vetorecht hebben, werd de resolutie toch afgewezen.

Een eerdere resolutie van VS ontbrak juist elke verwijzing naar Israël als schuldige partij. De Verenigde Staten willen vooral dat Hamas, dat de Gazastrook grotendeels controleert, stopt met “geweldpleging en provocatieve handelingen”.