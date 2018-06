Vrij zijn is…spelen in een boomhut

‘De mensheid wordt verblind door geld!”, roept één helft van de tweeling vanuit het uitkijkpunt in de top van de boom. Een paar takken lager vult haar zus aan: „Kinderen van nu komen alleen naar buiten om te snacken! Tuurlijk, wij snacken ook weleens. Maar wij zijn élke dag buiten, dat houdt ons gezond!”

Verscholen tussen de takken van een vijftigjarige kastanjeboom op een veldje midden in een Amsterdamse nieuwbouwwijk zit de vierde boomhut van vriendinnengroep De Avonturiers, bestaande uit Iris van Bommel (14), Somer Schram (12), Kamila Kubitsa (12), Sofia Pickkers (9) en de eeneiige tweeling Jeanine en Esmée Post (10). Iris: „Die vorige hutjes waren hobbyhutjes, dit is het serieuze werk.” Ze noemen hem: De Avonturenhut Versie 2.0.

De Avonturenhut Versie 2.0 heeft drie verdiepingen, met een bar, een ‘chillzone’ met een matras, een bijenhotel, een terras, een schommel, een kabelbaan en een parcours genaamd ‘The Crazy’. Het interieur is versierd met plantjes, paardenposters, zelfgemaakte natuurfoto’s en A4’tjes met spreuken als ‘Droom groot en misschien komt het uit’. „Filosofische uitspraken”, verduidelijkt Iris. „Je kunt ervan denken wat je wilt.”

over een paar jaar is alle natuur verdwenen, dus moet je nu genieten! Sofia Pickkers (9)

De hut werd in vier maanden gebouwd, in het weekend en na schooltijd, zónder hulp van ouders. Somer: „Het bouwproces is democratisch. Als een van ons een idee heeft, proberen we het uit.” De hut bestaat uit 100 procent gerecycled materiaal: de pallets en planken zijn afkomstig uit een huis dat een straat verderop wordt verbouwd.

Wat, vraag ik, zijn de voordelen van spelen in een boomhut? Sofia, schommelend aan de kabelbaan: „Eén: als je weinig beweegt krijg je last van je rug! Twee: als je heel de tijd op je computer zit, is dat slecht voor je ogen en je gedrag! Drie: over een paar jaar is alle natuur verdwenen, dus moet je nu genieten!” De tweeling roept: „Later zijn er geen bomen meer!” Somer knikt: „De wereld wordt alleen maar baksteen.” Iris: „Al het groen wordt door de mensen weggehaald.” Kamila: „Geef de natuur ook een kans!” Kinderen van nu zouden wat vaker buiten moeten komen, vinden De Avonturiers. En volwassenen zouden moeten erkennen dat het in de wereld niet alleen om mensen draait. Somer: „Dieren en bomen zijn net zo belangrijk.”

Dat brengt ons bij de 50-jarige kastanje die al vier maanden zo vriendelijk is om deze dames te huisvesten. Heeft de boom een naam? Iris: „Nee, maar dat zou wel moeten.” „Tom”, vindt de tweeling. „Imke”, vindt Kamila. „Janke-Neeltje-Marie”, vinden Somer en Iris. Uiteindelijk wordt gekozen voor ‘Robin Avontuur’, een genderneutrale naam. Zodat de boom zelf kan kiezen wat hij/zij/het is.