Venezuela laat 39 activisten vrij

De Hoge Raad van Venezuela heeft vrijdag de vrijlating van 39 activisten aangekondigd, schrijft AP. Onder hen is oppositieleider Daniel Ceballos, die in 2014 werd vastgezet vanwege rebellie. Persbureau AFP laat weten dat een deel van hen al is bevrijd.

Vorige week beloofden autoriteiten al vrijlating, en 14 activisten die al sinds april vast zaten kwamen daadwerkelijk op vrije voeten. De formele redenen voor hun gevangenschap verschilden, maar de oppositie beschuldigt de pas herkozen president Nicolás Maduro ervan zijn tegenstanders vast te zetten op politieke gronden.

Een deel van de activisten had namelijk eerder geprotesteerd tegen het beleid van Maduro, die zich in toenemende mate gedraagt als een dictator. Bij anti-overheidsdemonstraties in 2014 en 2017 werden honderden mensen opgepakt. Ongeveer 170 demonstranten kwamen om het leven. Leopoldo López, een van Maduro’s grote tegenstanders, komt niet vrij. Hij zit al sinds 2014 vast voor wat op papier aanzetten tot geweld tijdens demonstraties is. Vorig jaar werd zijn straf omgezet naar huisarrest.

‘Onrechtmatig herkozen’

Maduro krijgt van de oppositie veel kritiek te verduren. Onder zijn beleid heeft het land te maken gekregen met hyperinflatie, tekorten aan voedsel en medicijnen en een zware economische crisis. De afgelopen twee jaar zijn ruim een miljoen mensen het land ontvlucht, aldus The Washington Post in maart.

Toch werd de socialistische leider eind mei voor nog eens zes jaar herkozen. De oppositie vond de verkiezingen onrechtmatig, mede doordat kiezers zouden zijn gedwongen om op de president te stemmen. Buitenlandse naties waaronder de Verenigde Staten en Canada ondersteunen de claim dat de verkiezingen antidemocratisch zijn verlopen.