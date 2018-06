Veel van het beloofde geld uit het regeerakkoord ligt nog op de plank

Goedemorgen! Rutte III is goed in geld beloven, maar nog niet zo in uitgeven. Gemeenten zijn veel strenger over de integriteit van hun wethouders. En zelfs Thierry Baudet wijst nu mee naar Rusland.

TRAAG: Veel van al dat beloofde ‘extra’ geld uit het regeerakkoord ligt nog op de plank. Het is inmiddels vaak wel beschikbaar voor departementen, maar leidt nog nauwelijks tot uitgaven. Dat blijkt uit onze maandelijkse check waarbij we kijken hoe het vlot met de investeringsplannen van het kabinet-Rutte III. Zo was voor regionale knelpunten - zoals ‘brainport Eindhoven’ - bijna een miljard beloofd, maar is het geld nog helemaal niet beschikbaar.

MH17: De Tweede Kamer was nog eensgezinder dan verwacht over het kabinetsbesluit om officieel naar Rusland te wijzen in de MH17-affaire. Het gold zelfs voor de PVV en Forum voor Democratie. Thierry Baudet tekende anderhalf jaar geleden nog een brief waarin hij Donald Trump vroeg om een nieuw onderzoek naar MH17. Maar in de Kamer vond hij de conclusie van het Joint Investigation Team over de Russische herkomst van de Boekraket juist „overtuigend en plausibel”.

ADERLATING: Khadija Arib vindt het vertrek van Kamerlid Sharon Dijksma een aderlating. De doorgewinterde PvdA’er wordt wethouder in de hoofdstad. Donderdagmiddag was het afscheid met de traditionele toespraak van de Kamervoorzitter. Arib wees erop dat geen van de Kamerleden ‘van vandaag’ er in 1994 al zat: het jaar dat Dijksma jongste Kamerlid ooit werd. Politiek zat er overigens nóg jonger in, zo wist Arib dat Dijksma op haar veertiende met knalrood haar als voorzitter van de leerlingenraad een demonstratie organiseerde tegen verplichte onflatteuze gymnastiekkleding. Dijksma zelf had het moeilijk met haar vertrek, zei ze. Maar de kans om met haar gezin bij elkaar te kunnen zijn in Amsterdam vond ze een “onbetaalbaar cadeau”. “Helaas ook letterlijk”.

INTEGER: Alle landelijke commotie heeft z’n weerslag gehad op gemeenten: kandidaatwethouders worden nu veel beter gescreend. Maar liefst driekwart van de gemeenten schakelde een extern bureau in om hun wethouderskandidaten te beoordelen. Vier jaar geleden was dat nog maar bij eenderde van de gemeenten het geval. Al die verschillende commerciële bureaus met elk eigen werkwijzen, minister Kajsa Ollongren vindt het maar niks. Ze werkt aan een ‘basistoets integriteit’, zodat er wat gemeenschappelijke standaarden komen.

Integer II: Van het woord ‘omstreden’ houdt hij zelf niet. Zeg maar liever ‘veelbesproken’. Maar als het over integriteit bij wethouders gaat, komt men snel uit bij Jo Palmen uit Brunssum. Woensdag bleek dat hij gewoon aanblijft. Ollongren had vorig jaar nog gezegd dat hij moest vertrekken, wat juist haar op kritiek kwam te staan. Palmen werd daarna namelijk grotendeels vrijgepleit in een onderzoek. Nu kon hij geen andere kandidaat vinden, dus neemt hij zelf maar weer plaats. Ollongren laat aan NRC weten dat ze Palmen niet meer van zijn plek haalt. “De oude gemeenteraad heeft unaniem een streep onder de controverses rondom Palmen gezet”, zegt ze. Brunssum kan wat haar betreft “weer vooruit”.

DEAL: Duizenden expats richten hun pijlen op Rutte. Ze wijzen er fijntjes op dat hij met z’n inperking van hun belastingvoordeel de regels tijdens de wedstrijd heeft veranderd. Zij kregen bij hun komst naar Nederland een brief van de Belastingdienst met daarop de einddatum van hun regeling: acht jaar later. Maar vanaf 2019 wordt hun belastingvoordeel toch nog teruggeschroefd naar vijf jaar. Voorlopig bestaat het protest uit 30.000 handtekeningen en een sentimenteel filmpje.

WAT WIJ VOLGEN: Wij zijn morgen op het CDA-congres, waar naast duurzaamheid wordt gesproken over het Europese programma. Wie zal de partij uiteindelijk naar voren schuiven bij de Europese verkiezingen? Pieter Omtzigt? Of misschien Esther de Lange? Wij letten op wie zaterdag het hoogste woord heeft.

“Op een gegeven moment ben je dan een keertje uitgeboerd”

Minister Carola Schouten was bij Pauw waar ze zich tegenover boeren van een begripvolle kant liet zien als het gaat over de hoge regeldruk in de agrarische sector.