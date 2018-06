Rosalie van der Hoeven (17): ‘Veel bedrijven zeggen: een meisje kan dit niet’

Rosalie van der Hoeven is geswitcht van zorg naar techniek. Het bevalt uitstekend. Khalid Amakran Naam: Rosalie van der Hoeven (17), Hoornaar Zit in: 1 mbo3 constructiewerk Woont met: ouders, broer (15) Vader: las- en ijzerwerker, zzp Moeder: receptioniste

Gastoudergezin

„Eerst wilde ik de kraamzorg in, daarom ben ik vmbo zorg en welzijn gaan doen. Ik had veel uren over en zocht werk. Mijn vader vroeg of ze me konden gebruiken bij een bedrijf waar hij wat liet lasersnijden. Nou, zeiden ze, laat maar komen. Ik mocht boren, zagen, tappen (een schroefdraad in een gat draaien, red.); na een tijdje was ik er 25 uur per week. Ik heb die school nog wel afgemaakt, maar ik zag mezelf dat geen veertig jaar doen. Mijn stage was bij een gastoudergezin. Zes kinderen, allemaal een andere afkomst, andere regels. Huishoudelijk werk erbij. Alles bij elkaar dacht ik: zorg – nee.”

Kruiwagentje

„Ik ben gaan nadenken over een opleiding in de metaal en kwam uit op lassen. Eerst op zoek naar een school, toen naar een bedrijf. Nou, dat viel tegen. Tussen de veertig en zestig bedrijven heb ik een mailtje gestuurd. Veel reageren niet. Of ze zeggen: een meisje kan dit niet. Of: ‘Je leidt mensen af’. Echt onzin, zo raar. Waar ik nu werk zijn ze van mening dat er geen onderscheid is. Wat mannen kunnen, kunnen vrouwen ook. Mijn vader heeft er tien jaar geleden eens gewerkt, dat scheelt ook. Als vrouw in deze wereld moet je een kruiwagentje hebben. Als ik dan hoor dat ze zo hard mensen nodig hebben in de techniek denk ik: dat ligt soms toch ook aan henzelf. Ik hoop dat dat nog wel verandert. Ik wil natuurlijk doorgroeien. Als ze zo moeilijk blijven doen, weet ik niet of dat mogelijk is.”

Bestelzuilen

„Op mijn werk mag ik alles. Ik krijg een stapel tekeningen in mijn handen gedrukt: ga het proberen, we zien vanzelf of het lukt. Ik ben nu bezig met sleepslanghaspels, voor boeren. Tegelijk doe ik ook TIG-werk. Bij normaal lassen druk je op een knop en dan komt de draad eruit. Bij TIG voeg je met de hand draad toe bij de elektroden. Dat komt allemaal heel precies. Daar heb ik nu ook een diploma voor. Volgende week beginnen we aan bestelzuilen, zoals die in de McDonald’s staan.”

Foute Party

„In Hoornaar gebeurt nooit zoveel. Gelukkig ben ik bijna achttien. Ik heb mijn rijbewijs al en ik heb ook al een auto gekocht, een Up. Dan ga je sneller ’s avonds weg, naar vrienden is het zo twintig minuten rijden. Ik ben begonnen met uitgaan toen ik veertien was, maar de meeste clubs – in Gorinchem – zijn boven de achttien. Jongens doen veel trekkertrek, daar gaan we ook wel heen. En we hebben een zuiphok op een hooizolder. Met een bar, tv, verwarming, bank, alles zelf gemaakt. Daar kunnen we zondagavond met zijn allen zitten. Bijna iedereen is ouder dan ik, er zitten erbij van 23. Die kom je tegen met stappen, ik lul tegen iedereen. Zit je weer in een groepsapp, is er weer een partybus georganiseerd. Ik heb er nu zelf één geregeld, voor een Foute Party van Q Music in de Brabanthallen. Dan ben ik één dag 18. Daar móet ik heen.”