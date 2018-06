Trump: top met Kim Jong-un op 12 juni gaat door

De top tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un gaat in Singapore door op 12 juni. Dat heeft Trump vrijdag gezegd na een gesprek met de Noord-Koreaanse generaal en onderhandelaar Kim Yong-chol in het Witte Huis.

Bekijk hier de persconferentie met Trump:



In totaal spraken Kim en Trump ruim vijf kwartier in het Oval Office, die begon met het overhandigen van een brief van Kim Jong-un gericht aan Trump. Volgens Trump is Pyongyang serieus van plan haar kernwapenprogramma te ontmantelen. “Ik denk dat het een heel succesvol, uiteindelijk heel succesvol proces zal zijn”, aldus de president.

Dat is opmerkelijk, aangezien de top eerder nog leek te worden afgeblazen toen Noord-Korea zei dat denuclearisering in zijn optiek niet betekent dat Pyongyang eenzijdig haar atoombommen inlevert. Trump bedankte vrijdag de Chinese president Xi Jinping, die de VS geholpen zou hebben bij de recente toenadering tot Noord-Korea.

Wel sancties, geen mensenrechten

Trump zei met Kim Yong-chol over sancties te hebben gesproken. Volgens de Amerikaanse president hadden de VS “honderden” nieuwe strafmaatregelen tegen Pyongyang in de pijplijn zitten, maar worden die voorlopig opgeschort. Bestaande sancties blijven wel van kracht. Trump zei uit te kijken naar de dag waarop die kunnen worden ingetrokken.

President Trump liet weten dat tijdens het onderhoud niet over mensenrechten gesproken is. Critici vinden dat Washington en Seoul tijdens de vele overleggen met Noord-Korea meer druk moeten uitoefenen op Pyongyang om de erbarmelijke humanitaire situatie in het land te verbeteren. Amerikaanse en Zuid-Koreaanse overheidsfunctionarissen vrezen echter dat als zij dit doen, de Noord-Koreanen uit de onderhandelingen stappen.

Ongeopende brief

Een saillant detail was dat Trump zei dat de brief van Kim “zeer vriendelijk” was. Even later zei de president echter dat hij de brief nog niet gelezen of geopend had.

Trump zei dat de top in Singapore “slechts een begin” is. Hij zei dat jaren van problemen en vijandigheid niet met één bijeenkomst worden opgelost. Wel zei Trump dat er uiteindelijk een positief resultaat zal worden bereikt. De Noord-Koreaanse staatsmedia hebben nog niet op de uitlatingen gereageerd.

Bij de vergadering waren ook stafchef John Kelly en minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo aanwezig. De afgelopen dagen sprak Kim Yong-chol meermaals met Pompeo. Laatstgenoemde zei dat bij deze gesprekken “echte vooruitgang” geboekt werd. Pompeo zei dat het “tragisch” zou zijn als het huidige diplomatieke offensief niet in een doorbraak resulteert.

Omstreden generaal

Kim Yong-chol is de hoogstgeplaatste Noord-Koreaan die de Verenigde Staten bezoekt en met een zittend Amerikaans staatshoofd spreekt sinds 2000. Eerder was Kim Yong-chol betrokken bij recente gesprekken met Zuid-Korea.

De generaal is een omstreden figuur. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor een torpedoaanval op een Zuid-Koreaans marinefregat in 2010. Daarbij stierven 46 militairen. Ook gaf hij opdracht tot meerdere hackaanvallen van het beruchte Noord-Koreaanse cyberleger.

Ook top Rusland en Noord-Korea

Een dag eerder werd bekend dat Noord-Korea en Rusland ook een top gaan organiseren. Dat nieuws werd bekend na een bezoek van de Russische minister Sergej Lavrov aan Pyongyang. Trump zei dat hij het niet waardeerde dat Lavrov op eigen houtje Kim Jong-un opzocht.

Wanneer de top tussen Kim Jong-un en de Russische president Vladimir Poetin plaatsvindt, is nog niet bekend. In tegenstelling tot de VS onderhouden de Russen sinds de eeuwwisseling goede betrekkingen met Noord-Korea.