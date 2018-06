Storing Visa betaalkaarten in heel Europa

Door een storing ondervinden gebruikers van Visa-creditcards in heel Europa betaalproblemen. Dit bevestigt creditcardbedrijf vrijdagavond op Twitter.

De oorzaak is nog onbekend. Op Twitter meldt Visa:

“We ervaren op dit moment een storing in de service waardoor sommige Visa-transacties zijn niet konden worden verwerkt. We onderzoeken de oorzaak en werken zo snel als we kunnen aan een mogelijke oplossing van het probleem. We houden u op de hoogte”.

Visaklanten uit heel Europa klaagden op Twitter over problemen met de creditcard.

Well, my turkish delight payment got declined. #visa The end of the world has begun. pic.twitter.com/bSVe2DhzND

— Lotty Earns (@lottyburns) June 1, 2018