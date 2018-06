Staatssecretaris Snel: vliegtaks komt er sowieso

Staatssecretaris Menno Snel (Financiën, D66) wil dat vliegtuigpassagiers uiterlijk 2021 belasting gaan betalen. Als dit niet op Europees niveau vastgelegd kan worden, komt er een nationale ‘vliegtaks’. Dat zei hij donderdag op Radio 1. Hiermee bevestigt hij de voornemens uit het regeerakkoord van oktober 2017, waarmee Rutte III 200 miljoen euro hoopt te besparen.

Staatssecretaris Snel zei binnenkort met een “maatschappelijke batenanalyse” de Tweede Kamer te informeren, maar de conclusie gaf hij al prijs: de vliegtaks komt er sowieso. “Op dit moment is er geen enkele belasting voor de vervuiling van het vliegtuig, terwijl die – ook vergeleken met de auto-uitstoot - enorm is.”

In 2012 schreef hoogleraar klimaateconomie aan de Vrije Universiteit Amsterdam dat “de vliegtaks het klimaat voor geen meter helpt”

Snel heeft de hoop dat de vliegbelasting op Europees niveau afgestemd kan worden. Mocht dit niet lukken – en die kans is groot – dan wil hij onderzoeken of er een belasting kan komen op basis van geluidsoverlast of uitstoot. Als deze tweede optie ook niet werkt, dan wil Snel inzetten op, zoals hij het verwoordde bij Radio 1, “een ordinaire taks op het vliegticket”.

Eerdere vliegtaks

Dit is niet de eerste keer dat er een vliegbelasting komt. Medio 2008 voerde kabinet-Balkenende IV ook al zulke vliegtarieven door. Deze bedroegen toen ruim 11 euro bij vluchten tot 2500 kilometer en 45 euro daarboven.

Deze belasting stuitte toen op verzet van reisorganisaties en luchthavens, Schiphol in het bijzonder, en het werd na een jaar al weer afgeschaft. Volgens onderzoek van Stichting Economisch Onderzoek en het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid weken passagiers uit naar buitenland als gevolg van de hogere tarieven. Er zouden daardoor banen verdwijnen in de Nederlandse luchtvaart.