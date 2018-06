Recordaantal banen in Nederland

Nederlandse bedrijven krijgen volgend jaar nog meer moeite om personeel te vinden voor hun openstaande vacatures. Het aantal banen zal dit en volgend jaar naar verwachting groeien tot een recordaantal van 10,5 miljoen. Dat schrijft uitkeringsinstantie UWV in een vrijdag verschenen arbeidsmarktprognose.

Tot eind 2019 komen er 318.000 banen bij, voorspelt het UWV. Het gaat om voltijd- en deeltijdbanen van werknemers en zelfstandigen.

Werkgevers hebben nu al problemen: er zijn grote personeelstekorten in de zorg, techniek en ICT. Die zullen alleen maar groter worden, aldus UWV. Ook in andere Europese landen zijn dit krappe sectoren. Het is dus moeilijk om personeel van over de grens te halen.

Het aantal werklozen zal dit jaar dalen met bijna 20 procent naar 355.000 mensen, becijferde het Centraal Planbureau (CPB) al eerder. Volgend jaar daalt hun aantal met nog eens 10 procent, naar 320.000 mensen. Dat is 3,5 procent van de beroepsbevolking.

De meeste mensen die hun baan kwijt raken, komen snel weer aan het werk. Bijna tweederde van de mensen met een WW-uitkering heeft binnen een jaar een nieuwe baan. Voor 55-plussers is het nog steeds een stuk lastiger. Van hen vindt slechts een op de drie binnen een jaar een nieuwe baan. Van alle mensen die langdurig – meer dan een jaar – een WW-uitkering krijgen, is meer dan driekwart ouder dan 50 jaar.

Digitalisering

Onder de WW’ers zijn veel relatief veel mensen met een administratief of bedrijfseconomisch beroep, vaak op een lager of middelbaar niveau. In die beroepen zijn door digitalisering veel banen verdwenen.

Het zijn ook de administratieve beroepen die verloren gaan in de financiële dienstverlening. Dat is een van de weinige sectoren die dit en volgend jaar blijven krimpen, met zo’n 8.000 banen.

Toch ontstaan er in de financiële sector, bijvoorbeeld bij banken, óók vacatures, zei UWV-deskundige Rob Witjes vrijdagochtend bij de presentatie van de prognose. „Er is meer vraag naar financieel specialisten, software-ontwikkelaars, programmeurs en app-bouwers”, zei Witjes. „De financiële sector neemt afscheid van mensen met economisch-administratieve banen en secretariële banen op mbo-niveau.”

Ook in de landbouw, bosbouw en visserij blijven banen verdwijnen door digitalisering en robotisering, zo’n 5.000 tot eind volgend jaar.

Opvallend: de uitzendbranche groeit het hardst, met zo’n 75.000 nieuwe banen tot eind volgend jaar. Normaal neemt de inhuur van uitzendkrachten vooral sterk toe als de economie net begint aan te trekken. Zodra de groei wat langer doorzet, worden er meer vaste krachten aangenomen. „Nu zien werkgevers uitzendkrachten als een vast onderdeel van hun bedrijfsvoering”, zegt Witjes. „Het is een regulier wervingskanaal geworden.”

Tweede grote stijger is de zorg, met 52.000 nieuwe banen. Dat komt mede door de toenemende investeringen van de overheid, en een grotere vraag door toenemende vergrijzing , volgens het UWV.

Andere sectoren met een grote banengroei zijn de bouw (35.000), horeca (33.000) en ICT en communicatie (31.000).

Volgens Witjes is het belangrijk dat mensen met een administratieve achtergrond gemotiveerd worden om een baan te zoeken in andere sectoren. Ook als zij nog een baan hebben, doen ze er goed aan om hun kennis te verbreden, omdat ze een verhoogde kans hebben om hun baan te verliezen. „Ooit komt er weer een laagconjunctuur aan”, zegt Witjes.

Wel ziet hij dat werkgevers en gemeenten steeds vaker samenwerken met het UWV om deze mensen om te scholen voor bijvoorbeeld de transport of techniek. Hoe krapper de arbeidsmarkt wordt, hoe meer moeite bedrijven doen om personeel te vinden. „Ze zijn vaker bereid hun eisen aan te passen.”