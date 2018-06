Spaanse premier Mariano Rajoy moet aftreden

Mariano Rajoy, de premier van Spanje, moet aftreden. Vrijdag stemde de absolute meerderheid van de parlementsleden in met de motie van wantrouwen tegen Rajoy. De socialistische leider Pedro Sánchez neemt zijn plaats in. In totaal stemden 180 van de 350 parlementariërs voor de motie. 169 stemden tegen, één parlementariër onthield zich van stemmen.

Het was een spannende stemming. In het begin liep het redelijk gelijk op. Voor Rajoy en zijn partij zelf mochten stemmen, stond de teller op 175 stemmen vóór de motie - slechts één minder dan de absolute meerderheid. Iets na 11.30 uur viel het verlossende woord, toen de 176e parlementariër het woord “no” uitsprak.

Van tevoren geaccepteerd

Voor de stemming leek Rajoy zijn aftreden al geaccepteerd te hebben. In een toespraak in het parlement zei hij alle Spanjaarden te danken voor hun steun.

“Het was een eer om Spanje te mogen leiden. Als iemand zich in het parlement of daarbuiten gekwetst voelt, dan verontschuldig ik me.”

Ook Juan Ignacio Zoido, de minister van Binnenlandse Zaken, leek zich nadat nog maar een handvol parlementsleden had gestemd al bij zijn vertrek neer te leggen. Op Twitter bedankte hij Rajoy en zei hij dat het een “privilege was om de Spanjaarden te dienen”.

Corruptie-affaire

De motie van wantrouwen werd eerder deze maand ingediend door de Spaanse Arbeiderspartij (PSOE). De partij was het vertrouwen in Rajoy verloren, nadat was gebleken dat zijn Volkspartij (PP) verwikkeld is in een corruptie-affaire. Een dag voor de aankondiging van de motie werden celstraffen tot 33 jaar opgelegd aan zakenmannen verbonden aan de PP.

De Spaanse liberale partij Ciudadanos, die de minderheidsregering van Rajoy de afgelopen jaren gedoogsteun gaf, had aangegeven de motie te steunen als Rajoy geen vervroegde verkiezingen uitschreef.

‘Sánchez wil gewoon premier worden’

De PSOE riep Rajoy de afgelopen dagen op om zelf af te treden. Een hooggeplaatste partijfunctionaris zei dat de premier dit weigerde. Rajoy zei eerder dat de PSOE de motie alleen maar indiende omdat “Sánchez tegen welke prijs dan ook” premier wil worden.

Het is de eerste keer dat een Spaanse premier wordt afgezet. Er werden driemaal eerder een motie van wantrouwen ingediend, waarvan een vorig jaar ook tegen Rajoy. Deze werden alle drie afgewezen. Rajoy was sinds 2011 premier van het land.