Politie wil slachtoffers beter beschermen

De politie gaat samenwerken met het Openbaar Ministerie (OM) en Slachtofferhulp Nederland om slachtoffers beter te beschermen. Vanaf vrijdag moet iedereen die contact opneemt met de politie vanwege een mogelijk misdrijf onderworpen worden aan een screening, om vast te stellen of de persoon extra bescherming nodig heeft.

De plannen zijn in lijn met de Europese richtlijnen die in 2012 werden opgesteld, met het doel slachtoffers in de EU beter te beschermen. Dat het plan pas zes jaar later van start gaat, ligt volgens politiewoordvoerder Joop Kemperman onder meer aan de vele voorbereidingen die getroffen moesten worden.

“Justitie moest de richtlijnen eerst omzetten naar wet- en regelgeving. Vervolgens moesten allerlei aanpassingen in de systemen van politie, Slachtofferhulp en het OM worden gemaakt.”

Verkeerde inschattingen

Volgens Kemperman zal vanaf vrijdag iedereen die een melding of aangifte doet bij de politie op dezelfde manier behandeld worden. De woordvoerder meent dat veel slachtoffers zich de afgelopen jaren niet serieus genomen voelden door de politie. Ook is geklaagd dat agenten te weinig tijd hadden. Hierdoor is “ongetwijfeld” meerdere malen verkeerd ingeschat hoe kwetsbaar iemand was.

“Zelfs als je fiets is gestolen, gaan we nu onderzoeken of je op een bepaalde manier kwetsbaar bent. Op het eerste oog lijkt er weinig aan de hand, maar het zou zomaar kunnen zijn dat er meer speelt, bijvoorbeeld stalking.”

Justitie investeert 9,1 miljoen in het plan, waarvan het grootste gedeelte (6,7 miljoen) in de politie. Van dit geld worden 124 extra agenten aangenomen en opgeleid. Zij worden ingezet bij de afhandeling van meldingen en aangiften. Het OM krijgt volgens Justitie 1,7 miljoen en Slachtofferhulp 0,7 miljoen.

Kemperman zegt blij te zijn met dat de politie “de middelen heeft gekregen om hier werk van te maken”, maar twijfelt of de investering van Justitie voldoende is om alle aangevers uitgebreid te kunnen screenen. “De politie heeft het altijd gigantisch druk. Bij het woord ‘voldoende’ waan ik mij in een ideale situatie die er nog nooit is geweest.”