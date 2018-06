Paul de Leeuw vertrekt na zomer bij BNNVARA

Paul de Leeuw vertrekt na de zomer bij BNNVARA. Dat meldt de omroep vrijdag. De Leeuw is momenteel in gesprek met meerdere partijen, maar heeft nog niet besloten wat hij hierna gaat doen.

De presentator was sinds 1990 verbonden aan de VARA, later BNNVARA. Zijn eerste programma voor de omroep was ‘De Schreeuw van de Leeuw’. Later was de presentator ook te zien bij onder meer ‘Laat de Leeuw’, ‘PaPaul’, ‘Sint & De Leeuw’, ‘Pauls Puber Kookshow’, ‘Mooi! Weer de Leeuw’, ‘Lekker Laat’ en ‘De Kwis’.

‘Ranking the Stars’ gaat door

De Leeuw zal vanaf 15 juli nog wel ‘Ranking the Stars’ presenteren voor BNNVARA. Dat wordt uitgezonden op NPO 3. Hij bedankt de omroep voor de mogelijkheden die hij de afgelopen 28 jaar kreeg:

“Ik ben BNNVARA dankbaar voor alles wat ik heb kunnen maken. Succesvol en minder succesvol. Mijn kwaliteiten zijn improvisatie en het vermogen mensen blij te maken of te ontroeren.”

Niet de kar trekken

Over wat De Leeuw nu gaat doen, wil de presentator nog niet veel kwijt. “Eén ding weet ik zeker, ik kan de mensen geruststellen: het wordt geen reisprogramma”, grapte De Leeuw. Hij zegt een rol in een programma te zoeken waar hij niet “de kar hoeft te trekken”.

Paul de Leeuw won tweemaal de Zilveren Nipkowschijf, een Zilveren en Gouden Televizierring en de Gouden Stuiver. In 2016 werd hij onderscheiden met de Beeld en Geluid Oeuvre Award.