OM: zeven maanden cel voor mishandeling bij Turks consulaat

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag zeven maanden cel, waarvan twee voorwaardelijk, geëist voor de mishandeling van een ME’er bij het Turkse consulaat in Rotterdam in maart 2017. Dit bevestigt het OM na berichtgeving van ANP. De 37-jarige verdachte uit Schiedam zou een agent in ME-kleding tegen het hoofd hebben geschopt. Zijn helm schoot van zijn hoofd en hij liep een hersenschudding op.

Ook eiste het OM taakstraffen van tweehonderd uur en een maand voorwaardelijke celstraf tegen drie mannen die op dezelfde avond stenen en andere voorwerpen naar agenten gooiden. Volgens het OM werkten de mannen “nauw en bewust” samen tegen de politie.

De incidenten vonden plaats op de avond van 11 maart 2017. Eerder die dag reisde Fatma Kaya, de Turkse minister van Familiezaken, naar Rotterdam terwijl het Nederlandse kabinet haar had verzocht niet te komen. Kaya wilde op het Turkse consulaat een toespraak houden, in aanloop naar het referendum over de uitbreiding van de macht van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan.

De rel rond minister Kaya was één van de grootste diplomatieke botsingen van kabinet Rutte-II. Waarom lieten ze die vrouw niet gewoon binnen?

Honderden betogers

Kaya werd voor het consulaat tegengehouden door speciale eenheden van de politie en mocht het pand niet betreden. Ze weigerde in eerste instantie te vertrekken, pas na enkele uren besloot de minister het land te verlaten.

Tijdens de diplomatieke rel ontstond onrust in Rotterdam. Honderden aanhangers van de AK-partij van Erdogan en Kaya gingen de straat op. De ME greep in. Volgens het OM pleegden minstens zestien mensen deze avond strafbare feiten. Na publicatie van beelden van de rellen konden zes verdachten worden herkend.

De zaak tegen de twee overige verdachten wordt later achter gesloten deuren behandeld, zij zijn minderjarig.