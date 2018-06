Nieuw NAVO-hoofkwartier in Duitsland

De NAVO krijgt een nieuw hoofdkwartier in de stad Ulm in het zuiden van Duitsland. Het gaat om een commandocentrum dat gebruikt kan worden voor snel transport van troepen en materieel, melden Duitse media. De NAVO had eerder al aangekondigd dat het twee nieuwe operationele hoofdkwartieren wil inrichten, onder meer als reactie op Russische agressie.

Het is nog niet duidelijk hoeveel militairen gestationeerd zullen worden in Ulm. De bouw van de basis, in de deelstaat Baden-Württemberg, zou al in juli moeten beginnen zodat de kazerne voor 2021 operationeel kan zijn. Momenteel kan de lokale Wilhelmsburg-kazerne gebruikt worden in het geval van wereldwijde crises. De beslissing wordt officieel eind volgende week aangekondigd tijdens een top van NAVO-Defensieministers in Brussel.

Met de nieuwe basis zou het Atlantisch bondgenootschap reageren op het agressieve buitenlandbeleid van Rusland. Oostelijke lidstaten voelen zich verder bedreigd sinds Moskou in 2014 besloot om de Krim te annexeren en pro-Russische separatisten te steunen in Oost-Oekraïne.

‘NAVO in slechte staat’

De NAVO is volgens experts de afgelopen decennia ernstig verzwakt. Van de 32 hoofdkwartieren tegen het einde van de Koude Oorlog zijn inmiddels nog maar zeven over. Het aantal personeelsleden daalde van 22.000 naar ongeveer 7.000. De Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) schreef onlangs nog dat het militaire bondgenootschap nog nooit eerder in zo slechte doen was, terwijl de bedreigingen voor de veiligheid onder andere uit Rusland in decennia niet zo ernstig zijn geweest.

De EU besloot onlangs gehoor te geven aan waarschuwingen van de NAVO dat Europese legers “verslonzen”. Met zeventien projecten, waaronder een nieuw anti-zeemijnensysteem en een Europees militair trainingscentrum, moet Europese defensie aangesterkt worden. Ook wordt gestreefd naar betere samenwerking tussen de EU en de NAVO.