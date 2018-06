Meeste geluidsoverlast van Lelystad Airport in Flevoland

Het noordoosten van Flevoland ondervindt de meeste geluidshinder van Lelystad Airport. Vooral in Biddinghuizen zijn de vliegtuigen goed hoorbaar: het geluid is hier harder dan 60 decibel. Op vier locaties is het geluid 60 decibel of hoger. Ze liggen alle vier in Flevoland. In andere provincies komt het geluid tussen de 50 en 60 decibel.

Dat blijkt uit de eerste resultaten van geluidsmetingen die woensdag zijn uitgevoerd tijdens de testvlucht voor Lelystad Airport. De resultaten zijn vrijdagmiddag bekendgemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ook de eerste uitkomsten van een enquête onder bewoners is gepubliceerd. Daar zijn ruim 6.000 reacties op gekomen.

Lelystad Airport wordt in 2020 geopend voor commercieel vliegverkeer om Schiphol te ontlasten. Bewoners in Oost- en Noord-Nederland vrezen geluidsoverlast omdat vliegtuigen van en naar het vliegveld langdurig op slechts 1.800 meter hoogte moeten vliegen. Om bewoners een indruk te geven van het te verwachten geluid organiseerde het ministerie deze week een ‘belevingsvlucht’. Tegenstanders van de uitbreiding van Lelystad Airport zeiden op voorhand dat een eenmalige vlucht niet de werkelijke overlast kan simuleren.

Stemmen en een stofzuiger

Het geluid van de belevingsvlucht is op elf locaties gemeten door bureau Munisense. Een waarde van 60 decibel staat gelijk aan het geluid van stemmen bij een normaal gesprek. Een voorbeeld van 70 decibel is een stofzuiger, van 90 decibel een vrachtwagen dichtbij.

De laagste geluidswaarde is gemeten in Wageningen: 41,7 decibel bij een vlieghoogte van 3.050 meter. De hoogste waarde (74,1 decibel) was toen het vliegtuig bij Lelystad moest klimmen. De Boeing 737 van Transavia startte en landde op Schiphol, omdat Lelystad nog geen verkeersleiding heeft. Bij start en landingen op Lelystad Airport zal het geluid in Flevoland waarschijnlijk hoger uitvallen. Alle negen scores (vijf in Biddinghuizen, twee in Dronten, een in Lelystad en een in Creil) van 60 decibel en hoger werden gemeten tijdens klimmen of dalen van het vliegtuig, niet tijdens horizontaal vliegen.

Uit een online ingevulde vragenlijst, opgesteld en verwerkt door bureau Motivaction, blijkt dat 39 procent van de deelnemers het geluid en/of zicht van de vlucht als „zeer storend” heeft ervaren, tegen 17 procent „helemaal niet storend”. 40 Procent vond het „veel storender dan verwacht”, tegen 19 procent „minder storend dan verwacht”. Van de deelnemers vond 33 procent dat de vlucht inzicht heeft geven in de gevolgen van de uitbreiding van Lelystad Airport.

Zowel de geluidsmeting als het belevingsonderzoek worden nog verder geanalyseerd en aangevuld. Voor 1 juli ontvangt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) een complete rapportage over de testvlucht.