Managers ABN Amro waarschuwden toezichthouders in brief

Een groep van 21 hoge managers van ABN Amro heeft in een ongebruikelijke brief toezichthouders De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het ministerie van Financiën, grootaandeelhouder, gewaarschuwd over de vertrouwenscrisis in de top van de bank. Daardoor mist de organisatie sturing en wordt gevreesd dat de ABN Amro zal worden overgenomen, schrijft het FD vrijdag. Er wordt onder meer uitgehaald naar zittend bestuursvoorzitter Kees van Dijkhuizen.

De managers verstuurden de brief in januari, en verstuurden deze later vergezeld met een tweede brief naar het FD. Daarin noemen ze de huidige situatie nog steeds “nijpend” noemen. In de eerste brief - volgens de managers een uiterst middel - werden de toezichthouders gevraagd om in actie te komen. Kritiek was er onder meer op toenmalig president-commissaris Olga Zoutendijk: “Ze heeft geen enkel gevoel voor menselijke verhoudingen en creëert een enorme angstcultuur.”

Zoutendijk moest uiteindelijk vertrekken, vorige week werd aangekondigd dat Tom de Swaan is voorgedragen als de nieuwe president-commissaris. Maar ook in bestuursvoorzitter Van Dijkhuizen is geen vertrouwen. Hij zou geen leider zijn voor de bank en onzichtbaar zijn. ABN Amro kampt daardoor met een gebrek aan strategie, en de top en subtop “vechten elkaar de tent uit”. Het vertrek van Zoutendijk heeft niet gezorgd voor meer vertrouwen en de managers schrijven in de brief aan het FD niet gemerkt te hebben dat de toezichthouders hebben ingegrepen.

Lees meer over het vertrek van Zoutendijk: Een iets te actieve toezichthouder

Hoekstra: ABN Amro is door moeilijke periode gegaan

Van Dijkhuizen schrijft in een mail in handen van de NOS dat hij het “vervelend” vindt dat medewerkers de media hebben opgezocht. Wel begrijpt hij dat “alle veranderingen in relatief korte tijd de nodige reuring en onzekerheid hebben veroorzaakt”. Met de aanstelling van De Swaan is volgens de topman zijn “team nu compleet” en hij ziet daarom met vertrouwen de toekomst van de bank tegemoet.

Financiën bevestigt dat het ministerie een anonieme brief heeft ontvangen waarin senior medewerkers hun zorgen uitten over de top van bank. Voorafgaand aan de ministerraad zei minister Hoekstra (CDA) vrijdag dat ABN Amro “evident door een moeilijke periode is gegaan”. Tegelijkertijd betekent de aanstelling van De Swaan als president-commissaris het begin van een “nieuwe fase” en heeft de minister “al het vertrouwen” in de raad van commissarissen en bestuur. Verder wil hij inhoudelijk niet meer zeggen over de noodkreet:

“Het ingewikkelde met anonieme brieven is natuurlijk: je weet nooit wie ze geschreven hebben en je kan ook niet terugschrijven”

Volgens een woordvoerder van Financiën is na het ontvangen van de brief contact gezocht met NLFI, de stichting die namens het ministerie de aandelen in ABN Amro beheert. De stichting zou contact hebben gezocht met de bank, het is niet duidelijk of er verder stappen zijn genomen. ABN Amro was vrijdagochtend niet direct bereikbaar voor commentaar. De Nederlandsche Bank wil verder niet ingaan op de brief.