Ik lig op bed bij de eerste hulp en wacht op een arts. Ondertussen lees ik over de privacywet AVG. Privacy is hot en iedereen is er druk mee. Dan hoor ik aan de andere kant van het gordijn de arts vragen: „Meneer, mocht er tijdens de operatie iets misgaan. Moeten wij u dan reanimeren?” Een emotioneel gesprek tussen vader en dochter volgt. Ik begrijp dat ze in sommige situaties die vraag moeten stellen, maar ik voel me opgelaten en ongemakkelijk dat ik er getuige van ben. Het liefst loop ik weg, maar dat laat mijn gescheurde meniscus niet toe. Ik zoek in mijn tas naar mijn oortjes terwijl ik denk: waar is de privacy als het écht nodig is?