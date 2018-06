Duitse justitie wil Puigdemont uitleveren

De Duitse justitie wil dat het Duitse hof de Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont uitlevert aan Spanje. Daartoe heeft de procureur-generaal vrijdag een formeel verzoek ingediend bij het gerechtshof van de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein, waar Puigdemont eind maart werd aangehouden. Dat meldt AP.

Ook wil de Duitse justitie dat Puigdemont opnieuw wordt vastgezet. Kort nadat hij was opgepakt werd hij op borgtocht vrijgelaten, in afwachting van zijn proces. Het Duitse Openbaar Ministerie gelooft dat er wel degelijk een risico bestaat dat Puigdemont zal proberen te vluchten, en wil daarom dat de deelstaat hem weer vastzet.

Rebellie

Begin april werd duidelijk dat Duitsland de voormalig regiopresident waarschijnlijk niet zal vervolgen voor de zware aanklacht rebellie. Dit was destijds een forse tegenslag voor Spanje, dat Puigdemont hiervoor wil berechten vanwege zijn aandeel in het organiseren van een onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië. De Spaanse justitie wil nu toch dat het hof rebellie als aanklacht meeneemt bij eventuele uitlevering. Daarop staat in Spanje een maximale celstraf van 25 jaar. Spanje kan Puigdemont alleen berechten voor hetgeen hij door Duitsland is uitgeleverd.

Naast rebellie kan Duitsland ook nog besluiten hem uit te leveren op basis van misbruik van overheidsgelden en corruptie. Puigdemont zou belastinggeld hebben gebruikt om het referendum te organiseren, dat door de Spaanse staat illegaal werd genoemd. Het is nog onduidelijk wanneer het Duitse hof een beslissing maakt over de aanklachten en uitlevering.