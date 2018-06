Dring de regels in de zorg terug

Ja, de bureaucratie gaat ten koste van de behandeltijd

Registreren en controleren „zijn ontzettend veel handelingen”. Als er iets verandert in een diagnose of behandelingstraject kost dat „meteen een half uur of drie kwartier extra. Soms moet ik een gesprek met een patiënt inkorten als ik aan het einde van de dag op tijd naar huis wil.” Psychiater Niels Tinga uit Hoofddorp tegen de NOS

Ja, regels leiden namelijk niet direct tot kwaliteit

„Langzaam dringt het besef door dat certificaten, richtlijnen en protocollen niet per definitie goede kwaliteit opleveren. Want richtlijnen zijn gebaseerd op gemiddelden en op patiënten die maar één aandoening hebben.” Gert van Dijk, ethicus bij de KNMG en het Erasmus MC, in een column in Medisch Contact

Ja, maar dit nieuwe plan is nog te vrijblijvend

Dit zijn „halfzachte afspraken. (…) We hebben de afgelopen jaren ervaren hoe taai dit proces kan verlopen, ook door allerlei belangen en verborgen agenda’s.” Peter de Groof, huisarts en drijvende kracht achter Het Roer Moet Om, in NRC

Ja, maar wijt die regels niet alleen aan verzekeraars, toezichthouders en zorgmanagers

Aan patiënten vragen of ze pijn hebben, en welke score ze die pijn geven, „dat is dus een eis die verpleegkundigen zélf hebben ingevoerd. Dáárom controleren wij erop. De vraag of het werkelijk bijdraagt aan goede zorg, blijken we elkaar niet te stellen.” Ronnie van Diemen, inspecteur-generaal Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, in NRC

Nou, regels kunnen bijdragen aan zorgvuldigheid

„Zo zijn richtlijnen, standaarden en protocollen belangrijk voor de beroepsbeoefenaar. Zij gelden als handelingsinstructie voor professioneel handelen in de zorg. Ondersteunen de arts en helpen hem of haar om zorgvuldig te handelen.” Cees de Zeeuw, notaris bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, in een blog op hun site

Schrappen in regels kan, maar verlies de patiënt niet uit het oog

Overbodige regels in de zorg kunnen geschrapt worden. „Maar het moet niet zo zijn dat inzicht in de kwaliteit van de zorg voor patiënten verdwijnt omdat zorgverleners niet meer hoeven te registreren wat ze met patiënten doen. En patiëntervaringen moeten goed worden bijgehouden.” Patientenfederatie Nederland op haar website

Kwestie in kaart, een zaterdagse rubriek in de bijlage Opinie & Debat, is een visuele weergave van verschillende argumenten rond een actuele kwestie. Zelf een ‘mattermap’ maken? Ga naar www.mattermap.nl