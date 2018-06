Jongeren voetballen in de Braziliaanse sloppenwijk Tavares Bastos in Rio de Janeiro. De stad is thuishaven van enkele voetbalclubs die op zeer hoog niveau spelen, en het Maracana stadion in Rio de Janeiro is een van de grootste voetbalstadions ter wereld. Naast voetbal is Rio ook bekend door de vele sloppenwijken waar veel criminaliteit heerst en het leger, de politie, drugsbendes en doodsescaders om de macht strijden.

Foto Carl De Souza / AFP