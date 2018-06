Canada en Mexico reageren ontsteld op heffingen VS

Ook Canada en Mexico slaan terug na de heffingen die de regering-Trump donderdag aankondigde. Volgens de leiders van beide landen is het onterecht dat er geen uitzondering wordt gemaakt voor buurlanden van de Verenigde Staten en kan Washington vergeldingsmaatregelen verwachten.

De Canadese premier Justin Trudeau plaatste donderdagavond een vijftal berichten op Twitter, waarin hij reageert op de aankondiging dat de Amerikanen importheffingen op Canadees aluminium en staal gaan invoeren. Hij zegt “tegenmaatregelen” te treffen voor de “aanval op onze industrie”.

Trudeau kondigt dollar for dollar-heffingen aan

Volgens Trudeau worden zogenoemde dollar for dollar-heffingen 1 juli van kracht op de invoer van staal, aluminium en “andere producten” die in de VS gefabriceerd zijn. Deze zullen blijven “totdat de VS zijn handelsbeperkende maatregelen tegen Canada beëindigen”, zo schrijft de premier.

Ook zal Canada de heffingen toetsen aan het Noord-Amerikaanse Vrijhandelsverdrag (NAFTA), volgens Trudeau zijn ze in strijd met dit verdrag. De Canadees benadrukt dat de maatregelen niet gericht zijn op het Amerikaanse volk. Hij zegt op te komen voor de Canadese werkers en bedrijven.

“Amerikanen blijven onze partners, onze vrienden, onze bondgenoten. Het gaat hier niet om het Amerikaanse volk. We moeten hopen dat het gezonde verstand ooit weer zal zegevieren. Maar vandaag zien we dat niet in deze actie van de Amerikaanse regering.”

Heffingen kosten Mexico 2 miljard dollar

Ook het zuidelijke buurland van de VS heeft ontsteld gereageerd op de heffingen. Het besluit van de regering-Trump gaat Mexico ruim twee miljard dollar (1,7 miljard euro) per jaar kosten, maakte het Mexicaanse agentschap voor de staalindustrie Canacero bekend. Canacero noemt de heffingen “onaanvaardbaar” en eist “onmiddellijke, wederkerige sancties” van de Mexicaanse regering, net zoals het Mexicaanse ministerie van Financiën.

Als tegenmaatregel kondigde Mexico donderdag al aan heffingen in te voeren op de import van onder meer varkensvlees, fruit en staal. Volgens Canacero is dit te weinig om de Mexicaanse economie te beschermen en moet de regering van Enrique Peña Nieto bereid zijn zo snel mogelijk “gespiegelde heffingen” invoeren, vergelijkbaar met Canada.

Volgens het agentschap zorgen de heffingen van de regering-Trump voor “een breuk van de balans op de wereldmarkt” en moet Peña Nieto bereid zijn “onmiddellijk op te treden om te voorkomen dat dit probleem resulteert in het sluiten van bedrijven en het verlies van tienduizenden banen”.