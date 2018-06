Bob: vriend, huisgenoot, flamingo

Dierenarts Odette Doest (44) geeft al vijftien jaar voorlichting op scholen. In haar kielzog lopen of vliegen geredde dieren mee: een pelikaan, een roofvogel, een papegaai. „Spelenderwijs vertel ik kinderen over dieren, flora en fauna”, zegt ze.

Haar ‘onderwijsteam’ werd vorig jaar versterkt met Bob. De flamingo vloog in 2016 tegen het plaatselijke Hilton op. Doest las erover op Facebook en racete naar het hotel. „Daar stond hij wankel op zijn benen bij het zwembad. Ik schoof hem in mijn SUV en reed met hem naar de praktijk.”

De flamingo was verzwakt en had een horrelvoet. „Maar hij was opvallend tam”, zegt Doest. Toen de vogel na vijf maanden hersteld was, stond zij voor de keuze: vervoeren naar een broedplaats op Bonaire of aannemen als huisgenoot? De alleenstaande moeder koos voor het laatste.

Sindsdien loopt Bob – een naam die haar spontaan te binnen schoot tijdens een interview – statig achter haar aan door de klaslokalen. Doest vertelt kinderen dat zij geen plastic mogen laten rondslingeren; flamingo’s eten het op en gaan eraan dood. „En weten jullie dat ze woonwijken bezoeken? Hou je hond dus in toom.”

Begin dit jaar publiceerde National Geographic een fotoreportage van haar neef Jasper. Sindsdien stromen de interviewverzoeken binnen – tot CNN aan toe. „Bob-mania”, noemt Doest het.

