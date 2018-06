‘Bij ons draait het om reizen, lekker drinken en eten’

In Spitsuur vertellen stellen en singles hoe zij werk en privé combineren. Meedoen? Mail naar werk@nrc.nl

Richard: „Half acht gaat de wekker. We douchen, ontbijten samen. Om acht uur rijd ik naar mijn werk.”

Sharon: „Dan loop ik lekker een uur buiten met de jongens. Ik pak het pontje of ga naar de hei, afhankelijk van wat er verder op het programma staat: een sollicitatiegesprek, overleg met de hoveniers, de boodschappen of het huishouden. Soms ga ik even bij mijn zus langs in Bunnik.”

Richard: „We wonen hier sinds december, maar het huis is pas een maand klaar. De verbouwing ging echt supersoepel, tot de vloer gelegd werd. Vanaf toen ging alles mis. De vloer bleek verkeerd gelegd, zat vol krassen, de verwarming was niet goed.”

Sharon: „De riolering was verstopt. De gordijnen waren verkeerd genaaid.”

Richard: „Hiervoor woonden we in Maastricht. Ik was manager Benelux en Duitsland voor een grote detacheerder in de IT. Twee jaar geleden ben ik begonnen als directeur bij PEAK IT, in Naarden. Het eerste jaar woonden we apart. Ik stapte om kwart over zes op maandagochtend in de auto en was op donderdagavond om half tien weer thuis. Voordat we in dit nieuwe huis konden, hebben we drie maanden in een B&B gewoond. Dankzij Sharon is de verbouwing toch gelukt.”

Sharon: „Ik heb mij er een tijd fulltime mee bezig gehouden. Ik heb een hoop geleerd en nu zitten we hier heel fijn. Ik voel me hier in Eemnes wel heel erg thuis.”

Richard: „Maar in Laren kunnen wij niet echt aarden. Het echte Gooi is toch wel anders voor iemand met een zachte g.”

Sharon: „Zal ik een voorbeeld geven? Er kwam een meneer voorbij met een prachtige Deense dog en toen zei ik ‘meneer wat heeft u een prachtige hond’. ‘Ja, als hij niet mooi zou zijn, dan had ik hem niet,’ antwoordde hij. Ik stond perplex. Dan lach ik maar.”

Richard: „Ga je naar de viswinkel in Laren, dan verkopen ze geen enkele vis op de huid. Nul! Terwijl, als je een beetje van koken houdt, dan weet je dat goede vis op de huid gebakken wordt. Ze zien er hier ook allemaal hetzelfde uit: colbertje, pochetje, zonnebril in het haar, Range Rover voor de deur. In Limburg is de sfeer wat bourgondischer, wat relaxter.”

Sharon: „Ik vroeg de slager of hij dikke stukken ham kon snijden. ‘Mevrouw, hier eten we ham in ‘toefjes’’, zei hij. ‘Toefjesham.’ Ik word er nog rood van. Ik ben nooit meer terug geweest. Maar de buren in Eemnes zijn gelukkig heel vriendelijk.”

In het kort Richard Stassen (44) deed hbo bestuurskunde en werkte negen jaar bij een internationale detacheerder in de IT. Twee jaar geleden werd hij directeur bij PEAK IT in Naarden. Hij is getrouwd met Sharon Consten (40). Ze volgde de opleidingen MTRO en hbo personeel en arbeid en heeft gewerkt bij IKEA Eindhoven en als loopbaancoach bij Alexander Calder in Amsterdam. In Limburg werkte ze bij diverse gemeenten als reïntegratieadviseur. Nu solliciteert ze naar een plek als loopbaancoach in de regio Eemnes. Daar wonen ze met hun honden Krul (10) en Spooner (5). Ze verdienen 3 tot 6 keer modaal.

De kids

Sharon: „Krul is een shar-pei, die is tien.”

Richard: „Hij is al in zijn vel gegroeid. Sharpeis worden geboren met heel veel huid. Hoe ouder, hoe minder rimpels. Spooner is een Amerikaanse akita.”

Sharon: „Die had ik op tv gezien.”

Richard: „De honden, dat zijn de kids.”

Sharon: „Geen kinderen was voor ons een bewuste keuze. Het gevoel was er nooit echt. Of het ebde weer snel weg. Ik vind het heerlijk om tijd met mijn neefje Sim door te brengen. Maar ook heerlijk om hem dan weer bij mijn zusje te brengen.”

Richard: „Als je al twaalf jaar bij elkaar bent en je kunt alles samen doen, waarom zou je dat veranderen? We vliegen de hele wereld over. Bij ons draait het om reizen, lekker eten en drinken.”

Sharon: „Genieten! En we zijn ook van het dierenwelzijn.”

Richard: „Zeker. We lopen mee in demonstraties, zoals laatst nog voor PETA in Maastricht, toen de universiteit aan het testen was met beagles.”

Sharon: „Ik ben opgegroeid met de newfoundlander van de buren, Andy. Die was net zo groot als ik. Als ze me kwijt waren vroegen ze: ‘Waar is Andy?’ Dan liep ik naast hem, hand op zijn rug.”

Richard: „Toen ik haar leerde kennen, woonde ze in een huisje in Gulpen, helemaal vol met dieren.”

Sharon: „Dieren die het ergens anders niet goed hadden, nam ik bij me: schildpadden, konijnen, cavia’s, vissen. Ik ben begonnen met diergeneeskunde, maar zodra ik bloed zag, viel ik flauw.”

Eenpansgerechten

Richard: „Ik kook drie, vier avonden in de week. Voor mij is koken ontspanning. Wijntje erbij, muziekje aan.”

Sharon: „De makkelijke dingen doe ik: lasagne, spaghetti.”

Richard: „Sharon is goed in, nou moet ik even heel voorzichtig zijn, ‘eenpansgerechten’.”

Sharon: „Ik gebruik echt wel meer dan één pan!”

Richard: „Let op: dat is echt niet makkelijk. Bechamelsaus opbouwen vanaf nul is mij nog nooit gelukt.”

Sharon: „Nu ben ik de vakantie aan het plannen. Ik stippel een route uit en zoek er de hotels en B&B’s bij. Het eerste deel wordt een cruise naar Alaska, daarna vliegen we naar San Francisco en dan rijden we langs de kust naar beneden naar Los Angeles.”

Richard: „Sharon gaat het helemaal aan elkaar breien. Per reis kost het echt veertig tot tachtig uur om te plannen.”

Sharon: „Ik vind dat uitzoeken heel leuk. Namibië was mijn hoogtepunt. Daar zijn we drie jaar geleden geweest en deden we een hike tussen de neushoorns.”

Richard: „Zie je die foto met die leeuw? Namibië was ook goed eten. Ik heb de pech, of het geluk, dat ik twee leuke, maar dure hobby’s heb: skiën en duiken. Ik heb geprobeerd Sharon ook aan het duiken te krijgen, maar dat lukte niet.”

Sharon: „Ik snorkel en ik zwaai gewoon.”

Richard: „We proberen ieder jaar nog wel een weekje weg te gaan naar een warm land. Ligt zij op het strand, boekje lezen.”

Sharon: „Ik snorkel! Ik ben gewoon een beetje bang, door de film Jaws.”

Richard: „Ik moet altijd aan de buitenkant van haar zwemmen.”