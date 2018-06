AD stopt na kritiek met jaarlijkse haringtest

Het AD stopt na kritiek op de werkwijze met de jaarlijkse haringtest. Ook de oliebollen- en friettesten komen ten einde. Dat heeft hoofdredacteur Hans Nijenhuis vrijdag in zijn krant bekendgemaakt. Ook zegt Nijenhuis dat zijn krant een klacht indient bij de universiteit van Tilburg, die het kritische onderzoek deed naar de haringtest.

De jaarlijkse haringtest van het AD kwam de krant in december op kritiek te staan, nadat uit onderzoek van de universiteit van Tilburg bleek dat er sprake was van belangenverstrengeling. Viszaken die hun haring kochten bij leveranciers met banden met de keurmeesters, zouden hogere scores behalen dan andere visboeren.

In december deden verschillende visboeren aangifte tegen het AD vanwege “misstanden in de haringsector”.

Te veel om over te twisten

Volgens Nijenhuis heeft de onderzoeker “geen bewijs geleverd” voor de “ernstige beschuldigingen” en zal een klacht worden ingediend bij Commissie Wetenschappelijke Integriteit van de universiteit. Nijenhuis zegt te stoppen met de haringtest omdat er “te veel over smaak valt te twisten”.

De AD-voedseltesten zijn ook bekritiseerd vanwege de grievende teksten die de keurmeesters in de krant bezigden. In de afgelopen jaren is bijvoorbeeld geschreven dat haring was “verkloot” en werden haringverkopers beschuldigd van “een gebrek aan vakkennis”. Een verkoper kreeg het oordeel: “het dieptepunt van het jaar”.

Nijenhuis geeft nu toe dat “we de teksten beter anders hadden kunnen formuleren”. Volgens de hoofdredacteur mag leedvermaak geen doelstelling van het AD zijn.

“Scherpe recensies kunnen misschien amusant zijn, maar zoals ik in december al schreef: leedvermaak is geen vermaak.”

De universiteit van Tilburg kon op korte termijn niet reageren op de klacht van het AD.