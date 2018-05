Zelfs Baudet acht Rusland nu aansprakelijk voor ‘MH17’

De Tweede Kamer steunt eensgezind het kabinetsbesluit om Rusland aansprakelijk te stellen voor betrokkenheid bij het neerhalen van de MH17.

Zelfs het Forum voor Democratie van Thierry Baudet en de PVV, die eerder kritisch waren over de wijze waarop het kabinet te werk ging, schaarden zich achter de stap die het kabinet vorige week gezet heeft. Een motie van het Kamerlid Ten Broeke (VVD) waarin dit wordt uitgesproken kan volgende week waarschijnlijk rekenen op unanieme steun.

Nu ‘overtuigend en plausibel’

Vooral de gewijzigde houding van Baudet is opmerkelijk. In 2016, toen hij nog niet in de Tweede Kamer zat, noemde hij de onderzoeken van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en het Openbaar Ministerie nog „niet onafhankelijk en niet overtuigend”. Maar in de Kamer kwalificeerde hij de conclusie van het Joint Investigation Team dat de Boekraket waarmee het vliegtuig is neergehaald afkomstig was uit Rusland „overtuigend en plausibel”.

Kamerleden vroegen nog wel om onderzoek of niet ook Oekraïne aansprakelijk kan worden gesteld.

Sluiting luchtruim

Het verwijt aan Oekraïne is dat het land zijn luchtruim in het Oosten waar een burgeroorlog woedde niet heeft gesloten nadat duidelijk was dat een Boekraket uit Rusland onderweg was naar het gebied.

Minister Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) wilde niet uitsluiten dat Oekraïne in een later stadium ook aansprakelijk zal worden gesteld. Op dit moment wordt er geen onderzoek verricht naar de rol van het land kort voor het neerhalen van de MH17.