Ze voelen zich thuis, maar niet gelukkig

Zij merkt dat veel Syriërs dolgraag aan de slag willen maar dat vooral de hogeropgeleiden niet realistisch zijn over de kansen. „Ook al heb je business administration gestudeerd, het taalniveau zal nooit zo worden dat je op dat niveau in Nederland kunt werken. Dat verwachten ze vaak wel. Schoonmaken willen ze absoluut niet.”

En als er een aanvullende opleiding nodig is, zegt Wolters, laat die specifiek zijn. „Een hele hbo-opleiding eisen, is niet realisitisch.”

Van de Syriërs die in 2014 kwamen heeft 12 procent werk, van de Syriërs die migreerden in 2016 is dat zeven procent.

Dat klopt. Negentig procent van de Syriërs leeft van een bijstandsuitkering. Dit is niet verrassend, schrijven de onderzoekers. De Syriërs verblijven nog niet lang in Nederland, gezinshereniging en de inburgering vragen tijd en energie.

Zij kunnen hier als ze Nederlands hebben geleerd onderwijs volgen. Het wordt een flink karwei voor de gemeenten om de statushouders naar onderwijs toe te leiden. Want dat lukt nu nog maar matig, volgens een inventarisatie van Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) onder 256 gemeenten. Die gemeenten schatten in 2016 dat een op de drie statushouders (niet alleen Syriërs) een opleiding in het middelbaar of hoger onderwijs zou volgen. Maar – een tegenvaller – in werkelijkheid deed slechts twaalf procent dat. „Het bezit van een Nederlands diploma is misschien wel de belangrijkste factor achter succesvolle integratie van statushouders”, aldus het SCP.

Niet dus. Er kwamen niet alleen Syrische tandartsen en ingenieurs naar Nederland. Om het opleidingsniveau van de Syriërs in Nederland te achterhalen onderzocht het SCP het hoogst behaalde diploma (uit Syrië of een andere land) van de Syrische statushouders. Eenvijfde behaalde een diploma in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). En eenderde van de statushouders voltooide het basisonderwijs. Kortom: „Het idee dat de Syrische groep overwegend uit hogeropgeleiden zou bestaan klopt dus niet.” Belangrijke kanttekening: het aandeel Syriërs dat in het thuisland hoger onderwijs heeft gevolgd, maar nog niet heeft afgemaakt, bijvoorbeeld door de uitgebroken oorlog, ligt een stuk hoger: namelijk op 31 procent.

Syrische statushouders hebben meer gezondheidsproblemen dan Nederlanders.

Helaas wel. Uit eerder onderzoek bleek al dat vluchtelingen een grotere kans lopen op (psychische) gezondheidsproblemen. De nare ervaringen in het thuisland, de vlucht over zee en land (gemiddeld een jaar, waarbij mishandeling en afpersing eerder regel is dan uitzondering, volgens het SCP), de achterblijvende familie en het wachten in de asielopvang: ze vergroten de kans op gezondheidsproblemen.

Dat blijkt ook uit de cijfers: 4 op de 10 Syriërs zijn, volgens het SCP „psychisch ongezond”: vaak „erg zenuwachtig”, „neerslachtig en somber” en „zo erg in de put dat niets” ze kan opvrolijken. Er zijn geen duidelijke verschillen tussen de leeftijdsgroepen onderling, wel scoren vrouwen iets slechter dan mannen. Dit is bijna drie keer zoveel als bij de Nederlandse bevolking. „Verschillen in psychische gezondheid tussen mensen uit verschillende culturen moeten voorzichtig worden geïnterpreteerd”, schrijft het SCP. Maar met de vlucht in het achterhoofd en het onzekere bestaan in Nederland, „wekt het geen verbazing dat velen van hen het psychisch zwaar hebben”. Ook qua lichamelijke gezondheid scoren de Syriërs minder goed dan Nederlanders: bijna de helft heeft last van overgewicht (1 op de 3 in Nederland) en dit percentage stijgt met de leeftijd.

Ondanks de psychische klachten weten de Syrische statushouders de weg naar de psychiater maar moeilijk te vinden: 7 procent had contact met een psychiater. Volgens psychiater Aram Hasan is dat niet alleen uit schaamte. Veel Syriërs hebben een verkeerd beeld van de psycholoog of psychiater, zegt hij: „Ze denken dat het een beetje praten is, dat kun je ook wel met vrienden doen.”