Wiebes ligt met steeds meer partijen overhoop in Groningen

Goedemorgen! Groningse spin-in-het-web Hans Alders stapt met veel lawaai op. Er zijn wel/geen afspraken gemaakt over pensioenen. En wat moet de Kamer tegen moskeedonaties uit de Golfstaten?

BUITENSPEL: Zeven kantjes. Zo lang is de kritische brief van opstappend Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders. Minister Eric Wiebes schendt afspraken, vindt Alders. Zoals het voorlopig afblazen van het versterken van 1.600 Groningse huizen. Oud-PvdA’er Alders zag zichzelf afgelopen tijd steeds meer buitenspel gezet. Waar Henk Kamp nog leunde op Alders, onderhandelen de regio en het Rijk onder Wiebes veel directer met elkaar. Wiebes had een vliegende start gemaakt in de provincie, maar ligt inmiddels met alle partijen overhoop.

DONATEURS: Ja, de Kamer wil ‘iets’ doen tegen de kapitaalinstroom voor moskeeën uit de Golfstaten. Graag zelfs. Maar wát? Na de onthullingen van NRC en Nieuwsuur over hoe Golfstaten meer invloed krijgen in moskeeën, hield de Kamer woensdag een debat. Er was veel onbehagen over de rol van Koeweit en Saoedi-Arabië in tientallen moskeeën en óók onbehagen over de eigen onmacht. Een verbod op donaties uit deze landen zou door een rechter snel weer van tafel worden geveegd. Minister Koolmees gaat onderzoeken hoe gedrag “dat niet strafbaar is, toch verstoord kan worden” en hoopt in oktober meer te weten.

GEEN HAAST: Staatssecretaris Raymond Knops heeft zich de woede van parlementsleden van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten op de hals gehaald. Die zijn in Den Haag voor het interparlementair Koninkrijksoverleg. Uit een korte brief blijkt dat hij geen haast maakt met de zogeheten geschillenregeling, waar al acht jaar op wordt gewacht. Daarmee kunnen de landen ingaan tegen besluiten die Nederland ze via de Rijksministerraad oplegt. De wederopbouw van Sint-Maarten en gezonde overheidsfinanciën hebben wat Knops betreft een heleboel extra prioriteit boven de rechter een politieke stoel geven.

UITGELEKT: Na drie jaar onderhandelen lijkt een eerste pensioenei gelegd door werkgevers en vakbonden. Althans: er lekten conceptafspraken uit via De Telegraaf, maar partijen wilden nog niet spreken van een akkoord. In het concept staat dat het afgelopen moet zijn met de politieke trend om de pensioenleeftijd snel te verhogen. Verder moet de weg vrijkomen voor pensioenen zonder garantie, afhankelijk van beleggingen. Het idee is overigens dat de Sociaal Economische Raad uiteindelijk met een akkoord komt. En daarin zitten niet alleen werkgevers en vakbonden, maar ook onafhankelijke deskundigen die net als minister Wouter Koolmees graag minder grote gezamenlijke pensioenpotten willen.

RUZIE: Een relletje gisteren: een Denk-stagiair in Rotterdam bleek op zijn Facebook-pagina te schrijven dat hij een trotse IS-aanhanger is. Hij meldde ook de politie niet te erkennen en Nederland maar ‘rotzooi’ te vinden. Denk stuurde de stagiair meteen naar huis en Tunahan Kuzu twitterde het ‘verwerpelijk’ te vinden. Toch vestigde de PVV extra aandacht op de kwestie, door van minister Grapperhaus te vragen of Denk als politieke partij verboden kan worden.

WAT WIJ VOLGEN: De Tweede Kamer debatteert vanmiddag met minister Stef Blok over het besluit van het kabinet om Rusland aansprakelijk te stellen voor betrokkenheid bij het neerhalen van de MH17. Niet dat dit besluit moeilijk ligt bij de Kamer. Integendeel, er bestaat brede steun. Maar ook dat mag ook wel eens in de vergaderzaal uitgesproken worden, vindt VVD-Kamerlid Han ten Broeke, initiatiefnemer voor het debat.

QUOTE VAN DE DAG:

“Richard de Mos toont aan dat PVV’ers pas de ‘vrijheid’ uit de partijnaam bereiken wanneer ze uit Wilders’ wereld stappen”

Dat schrijft columnist Tom-Jan Meeus over de nieuwe locoburgemeester in Den Haag, een oud PVV’er die acht zetels wist te krijgen bij de gemeenteraadsverkiezingen.