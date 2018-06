Wat een gemiste kans, die ‘belevingsvlucht’

Je kunt veel zeggen van de ambtenaren bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, maar ze zijn wel creatief met taal. Zo heetten ze vroeger ‘Verkeer en Waterstaat’ maar dat hebben ze, omdat het verkeer steeds vastliep, veranderd in Infrastructuur. Op hun site staat ook iets moois, namelijk dat ze ‘inzetten op leefbaarheid en bereikbaarheid’. Ook al zo goed bedacht, ‘inzetten op’ iets. Dan hoef je alleen maar te gokken dat het lukt.

Het woord ‘belevingsvlucht’ komt uit dezelfde koker. Het was het woord van de week wat mij betreft, het cirkelde hardnekkig boven ons land. Toen ik het voor het eerst hoorde dacht ik wel even: o god daar heb je ze weer met beleving, alles moet tegenwoordig een ‘beleving’ zijn. Zo vroeg koffiemerk Selecta me op hun site of ik toevallig ‘op zoek was naar een ultieme koffiebeleving op het werk’. Daar hebben ze namelijk ‘een passend koffieconcept voor iedere sector’. En dat is nog maar het topje van de ijsberg van alle belevingen waar je tegenwoordig mee wordt doodgegooid. Pfff.

Maar goed, die ‘belevingsvlucht’, daar was ik toch wel benieuwd naar. Zo veel beleef ik namelijk nou ook weer niet. Ik dacht aan de Efteling, aan de Droomvlucht. Heerlijk zo’n vlucht, waarop je van alles beleeft.

Het voelde ook een beetje als een ‘vlucht uit de beleving’. Had ik ook wel oren naar. Er even helemaal uit, even uit de waanzin van alledag, even weg van alle beleving. Maar dat was het allemaal niet.

Het bleek namelijk te gaan om een rondje dat een vliegtuig zou maken om de omwonenden een indruk te geven van de takkeherrie die hun straks te wachten staat als vliegveld Lelystad voor veel meer ‘vliegbewegingen’ opengaat. Ik vond dat een teleurstelling. Als het ministerie een dieseltoestel met propellers uit de Tweede Wereldoorlog ’s nachts om half drie op 200 meter hoogte over Friesland en Overijssel zou laten vliegen, of als ze dat toestel achter een trekker aan door de provincie hadden gevliegerd: dát zou een belevingsvlucht zijn geweest. Maar dit? Mwah.

Een paar rondjes boven Flevoland vliegen: niet echt een belevenis, wat mij betreft

Ja, voor mensen met vliegangst is natuurlijk alles een belevingsvlucht, maar voor mij is wat rondjes vliegen boven Flevoland toch wel het allerlaatste wat ik me bij een belevenis voorstel. Maar belangrijker: iedereen weet toch allang hoe een overvliegend vliegtuig klinkt? Ga anders even bij Schiphol in de berm zitten, dan kun je dat allemaal ‘beleven’.

Uiteindelijk werd het trouwens tóch nog best een belevenis, die hele belevingsvlucht. Want hij werd uitgesteld wegens een technisch mankement. De beleving uitstellen, dat zouden meer mensen moeten doen: het hele land zat aan de buis gekluisterd, ging-ie nou wel of niet?! Wat een thriller. Het paste ook mooi bij de overige prestaties van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat – een stukje vertraging – ik denk dat er bussen zijn ingezet.

Maar uiteindelijk ging er dan tóch een toestel de lucht in en konden we op de grond horen hoe het klinkt als mensen straks het land ontvluchten voor een stukje beleving buiten onze grenzen en jij daar beneden naar moet gaan zitten luisteren.

Zo hadden we dus een belevingsvlucht – een nikswoord – waar niemand op zat te wachten, die vertraagd was, maar uiteindelijk tóch doorging, kosten 150.000 euro.

Toch óók weer schitterend bedacht, van het ministerie.

Taaltips via @Japked op Twitter.