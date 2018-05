Volvo Ocean Race krijgt andere naam

De volgende editie van de Volvo Ocean Race, die gepland staat voor 2021, zal een andere naam dragen. Dat maakte de organisatie op donderdag in een persbericht bekend. Atlant Ocean Racing Spain wordt de nieuwe eigenaar van de zeilrace en neemt die rol over van Volvo Group en Volvo Cars, die de afgelopen twintig jaar mede-eigenaar waren van het zeilevenement.

In 1973 startte de eerste editie van de Whitbread Round the World Race, zoals de race toen heette, in Portsmouth, Engeland. In 2001 werd de naam van het evenement, dat eens per drie jaar wordt gehouden, veranderd in Volvo Ocean Race. Nu is de race dus toe aan de derde naam. Welke naam dat gaat worden is nog niet bekend.

Atlant Ocean Racing Spain is geen onbekende in de zeilwereld. Het bedrijf staat onder leiding van de Zweden Richard Brisius, Johan Salén en Jan Litborn. De eerste twee werden in november vorig jaar al aangesteld als president en vice-president van de huidige editie van de Ocean Race. Brisius en Salén waren in de Ocean Race van 1989-1990 bemanningslid in de race en hadden als teammanagers succes met de boten van EF Language (1997-98) en Ericsson 4 (2008-09).

Nieuwe plannen

De nieuwe eigenaren deelden kort hun plannen met de race. Zo overwegen ze om in 2021 twee verschillende type boten in dezelfde race te laten strijden. “We zullen blijven innoveren. Het is veelbelovend dat we nu vanaf dag één over de lange termijn kunnen nadenken, nu we de middelen hebben om de volgende race alvast te kunnen garanderen,” zei Salén.

In de huidige editie van de Ocean Race staat de Nederlandse boot Brunel op een derde plaats in het algemeen klassement, met nog twee etappes voor de boeg. Het andere Nederlandse team AkzoNobel staat vierde. De Ocean Race eindigt eind juni in de haven Den Haag/Scheveningen.