ProRail: miljarden nodig om drukte op spoor op te vangen

Spoorbeheerder ProRail gaat de komende jaren miljarden investeren in het spoor om een groei in het aantal reizigers op te vangen. Tussen 2021 en 2028 worden onder meer alle Amsterdamse stations onder handen genomen. Ook elders in het land (Zoetermeer, Ede, Assen) worden stations vernieuwd, meldt ProRail-baas Pier Eringa in De Telegraaf.

De topman voorziet een stijging van het aantal treinreizigers in de komende tien jaar met 45 procent ten opzichte van nu. Zo nemen nu nog dagelijks 180.000 passagiers de trein vanaf Amsterdam Centraal en wordt dat in binnen tien jaar 280.000. Amsterdam Zuid kent een nog forsere groei: van 80.000 nu naar 240.000 reizigers in 2028. Dat komt mede doordat dit station na opening van de Noord/Zuidlijn het overstappunt moet worden voor reiziger die vanaf Schiphol de stad in willen komen. Utrecht Centraal krijgt straks 360.000 passagiers per dag te verwerken.

In een rapport van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur werd eerder al gewaarschuwd dat de aanleg wegen en spoor de drukte niet oplost

Belangrijkste reden voor de stijging is dat het beter gaat met de economie en het woon-werkverkeer daardoor toeneemt. De spoorbeheerder gaat daarom de komende twaalf jaar minimaal twintig miljard euro investeren in zowel opwaardering als vernieuwing van het spoor. Zo wordt het spoor tussen Nijmegen en Roermond (de zogeheten Maaslijn) geƫlektrificeerd zodat er straks niet alleen maar dieseltreinen overheen kunnen. Ook komen er bij bestaande stations meer sporen bij, worden hallen verruimd en komen er extra fietsenstallingen.

Elke tien minuten een trein

Ook wil ProRail op meer trajecten zogeheten tienminutentreinen laten rijden, zoals nu al het geval is tussen Amsterdam en Eindhoven. Onder meer tussen Nijmegen en Schiphol moet het zogeheten spoorboekloos rijden voor de reiziger mogelijk worden gemaakt.

ProRail presenteert donderdag de jaarcijfers over 2017. De spoorbeheerder laat daarin onder meer weten dat het aantal sein- en wisselstoringen de afgelopen jaren met een kwart is afgenomen door het gebruik nieuwe, hightechsensoren. Problemen door oververhitting of een te grote stroombelasting kunnen beter worden voorkomen doordat bepaalde zaken continu worden gemeten. Het zorgde er mede voor dat in 2017 91 procent van de treinen op tijd reed, schrijft ProRail in een toelichting op de cijfers.