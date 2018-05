Chauffeurs en machinisten leggen opnieuw werk neer

Bestuurders van bussen en treinen hebben donderdag opnieuw het werk neergelegd. Vakbond FNV laat in een persbericht weten dat de stakingen ditmaal plaatsvinden in Friesland, Limburg, Voorne-Putten, en de regio’s Rotterdam en Dordrecht.

Ongeveer vierhonderd buschauffeurs en machinisten doen mee aan de acties, zegt FNV-bestuurder Wilfred Jonkhout. “Zo’n 85 à 90 procent heeft gehoor gegeven aan onze oproep om te gaan staken.” Het gaat alleen om bestuurders in het streekvervoer; stadsbussen en treinen van NS vallen niet uit.

Op de streeklijnen in Friesland en Limburg rijdt geen enkele bus. In die tweede provincie staan ook de regionale Arriva-treinen stil. Op Voorne-Putten en in Dordrecht kunnen reizigers van sommige buslijnen nog sporadisch gebruik maken.

‘Meer dan 100.000 reizigers getroffen’

Hoeveel reizigers precies door de stakingen zijn getroffen, is volgens Jonkhout lastig te zeggen. “Maar omdat er ook gestaakt wordt in drukke gebieden als Rotterdam en Dordrecht, denk ik dat het er wel eens meer dan 100.000 kunnen zijn.”

Inzet van de stakingen zijn de arbeidsvoorwaarden van de chauffeurs en machinisten. Zij klagen over een te hoge werkdruk. Door strakke dienstregelingen is er soms bijvoorbeeld tussen ritten door geen tijd voor een plaspauze. In januari was er een eerste landelijke staking, gevolg door een tweede op 30 april en 1 mei. Beide werkonderbrekingen leidden niet tot afspraken om de werkdruk te verminderen.

Sinds deze maand organiseert FNV daarom zogenoemde estafettestakingen. Chauffeurs en machinisten in verschillende regio’s leggen beurtelings het werk neer. Op 19 mei was er een staking in Noord-Brabant, Zeeland en op de Veluwe. Afgelopen zaterdag gingen bestuurders in Utrecht, het Gooi, Groningen, Drenthe en West-Brabant in staking.

Volgens FNV zit er nog geen schot in de onderhandelingen met de vervoersmaatschappijen. De vakbond zegt donderdag weer nieuwe stakingen aan te zullen kondigen.