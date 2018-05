Ook top Noord-Korea en Rusland

Het staatspersbureau van Noord-Korea heeft aangekondigd dat er ook een top tussen Noord-Korea en Rusland zal plaatsvinden, meldt persbureau Reuters. Dit is afgesproken tijdens een bezoek van de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov op donderdag.

Lavrov en Kim hebben ook gesproken over de relatie van Noord-Korea met de Verenigde Staten en over denuclearisatie op het Koreaanse schiereiland. Kim Jong-un heeft aangegeven dat hij hoopt dat er stap voor stap vooruitgang in geboekt kan worden. De Russische minister heeft volgens AFP achteraf in een verklaring met vergelijkbare woorden aangegeven dat de verschillende partijen hun verwachtingen moeten temperen en niet alles tegelijk moeten willen.

Het bezoek van Lavrov aan Pyongyang volgde op een bezoek van de Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken aan Moskou afgelopen dinsdag. Het is nog niet duidelijk wanneer de top tussen Noord-Korea en Rusland zou moeten plaatsvinden.

De VS en Noord-Korea hebben een top gepland op twaalf juni. Deze werd door Donald Trump afgezegd nadat Noord-Korea dreigende taal had geuit, maar intussen lijkt het erop dat deze toch zal doorgaan. Er zijn van beide landen voorbereidingsteams aanwezig in Singapore, waar de top moet plaatsvinden.

Tot nog toe had Rusland zich afzijdig gehouden van de ontwikkelingen tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten.