Ook minder niet-westerse mensen in de bijstand

Het aantal bijstandsgerechtigden met een niet-westerse achtergrond is voor het eerst in negen jaar gedaald, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het eerste kwartaal van 2018 bestond deze groep uit 235.000 mensen, duizend minder dan een jaar eerder.

De aantrekkende economie en daarbij toegenomen werkgelegenheid is al langer terug te zien in de bijstandscijfers. Het aantal mensen in de bijstand is voor een tweede kwartaal op rij gedaald tot 459.000, 13.000 minder dan een jaar eerder. Die daling is alleen terug te zien in de bevolkingsgroep jonger dan 45 jaar. Eind 2017 was het aantal mensen met een bijstandsuitkering al met 3.500 teruggelopen.

De stelling Het is zinnig om te experimenteren met manieren om mensen uit de bijstand te krijgen. Door ze wat te laten bijverdienen bijvoorbeeld: ‘Laat bijstandsontvangers maximaal 200 euro per maand bijverdienen’

De afgelopen jaren nam het aantal bijstandgerechtigden met een niet-westerse achtergrond sterk toe. Dat kwam voor een groot gedeelte door de instroom van asielzoekers die een status kregen en in de bijstand eindigden. Mede daardoor was de afname van bijstandsgerechtigden met een niet-westerse achtergrond minder snel terug te zien vergeleken met de rest van Nederland, concludeert een woordvoerder van CBS.

In 2017 eindigden in totaal 13.000 Syriërs in de bijstand, terwijl er 5.500 uitstroomden. De CBS-woordvoerder kan niet precies zeggen waar deze laatste groep terecht is gekomen maar hij verwacht dat ook veel zogeheten statushouders Nederland hebben verlaten.