Ook Denemarken stemt in met boerkaverbod

Denemarken is het volgende Europese land dat een verbod instelt op het dragen van nikabs en boerka’s in het openbaar. Het parlement stemde donderdag volgens Deense media in met een wetsvoorstel van de centrum-rechtse regering, dat het verbiedt om het gezicht volledig te bedekken als het geen praktische noodzaak dient.

Officieel heet het geen boerkaverbod, maar de wet is duidelijk gericht op conservatieve moslimvrouwen die hun gezicht bedekken met een nikab of een boerka. Vanaf 1 augustus riskeren zij een boete van 1.000 Deense kronen (ongeveer 134 euro) als zij zich daarmee op straat vertonen. Als iemand herhaaldelijk het verbod overtreedt, kan de boete oplopen tot 10.000 kronen. Vergelijkbare wetgeving werd eerder al doorgevoerd in Oostenrijk, Frankrijk en België.

In totaal stemden 75 parlementsleden voor en 30 tegen. Minister van Justitie Soeren Pape Poulsen zegt dat politieagenten geen boerka’s of nikabs van hoofden zal gaan trekken en hun “gezond verstand” moeten gebruiken als ze zien dat iemand de wet schendt. In Denemarken zal het wel toegestaan blijven om het gezicht te bedekken als het “een herkenbaar doel” dient, bijvoorbeeld tegen de kou.

Amnesty: maatregel schendt vrijheid van godsdienst

Amnesty International heeft de beslissing veroordeeld. Directeur Europa Gauri van Gulik zei in een reactie: “Alle vrouwen zouden de vrijheid moeten hebben om zich te kleden zoals ze willen en om kleren te dragen die hun identiteit of geloof uitdragen.” De maatregel zou “niet proportioneel” zijn en de vrijheid van godsdienst schenden.

In Nederland stemde een meerderheid van de Tweede Kamer eerder al in met een boerkaverbod in delen van de openbare ruimte. Het Europees Hof van Justitie besloot een jaar geleden dat werkgevers werknemers mogen verbieden om religieuze symbolen zoals een hoofddoek te tonen op de werkvloer.